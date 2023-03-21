«Локомотив» победил ЦСКА в третьем матче серии, Чехович оформил хет-трик
«Локомотив» дома обыграл ЦСКА в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ — 6:2.
ЦСКА
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«Локомотив» дома обыграл ЦСКА в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ — 6:2.
В составе ярославского клуба хет-трик оформил Иван Чехович, по шайбе забросили Рушан Рафиков, Александр Елесин и Павел Красковский.
У московского клуба отметились Максим Мамин и Константин Окулов.
Счет в серии стал 2:1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет 23 марта в Ярославле.