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22:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» победил ЦСКА в третьем матче серии, Чехович оформил хет-трик

«Локомотив» дома обыграл ЦСКА в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ — 6:2.

ЦСКА
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
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В составе ярославского клуба хет-трик оформил Иван Чехович, по шайбе забросили Рушан Рафиков, Александр Елесин и Павел Красковский.

У московского клуба отметились Максим Мамин и Константин Окулов.

Счет в серии стал 2:1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет 23 марта в Ярославле.

Локомотив
6:2
2:1, 3:1, 1:0
ЦСКА
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