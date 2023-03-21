«Локомотив» победил ЦСКА в третьем матче серии, Чехович оформил хет-трик

В составе ярославского клуба хет-трик оформил Иван Чехович, по шайбе забросили Рушан Рафиков, Александр Елесин и Павел Красковский.

У московского клуба отметились Максим Мамин и Константин Окулов.

Счет в серии стал 2:1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет 23 марта в Ярославле.