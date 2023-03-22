«Ак Барс» увеличил преимущество в серии плей-офф с «Адмиралом»

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Кирилл Семенов (6-я минута) и Александр Радулов (66). У хозяев отличился Либор Шулак (36).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Ак Барса». Пятый матч пройдет 24 марта в Казани. Команды впервые встречаются друг с другом в плей-офф КХЛ. В минувшем регулярном чемпионате казанский клуб одержал четыре победы в четырех матчах против «Адмирала».