«Ак Барс» увеличил преимущество в серии плей-офф с «Адмиралом»
«Ак Барс» обыграл «Адмирал» и увеличил преимущество в серии второго раунда плей-офф КХЛ.
«Ак Барс» обыграл «Адмирал» и увеличил преимущество в серии второго раунда плей-офф КХЛ.
Казанский «Ак Барс» в овертайме обыграл владивостокский «Адмирал» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Кирилл Семенов (6-я минута) и Александр Радулов (66). У хозяев отличился Либор Шулак (36).
Защитник «Адмирала» Юрий Паутов провел 200-й матч в КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Ак Барса». Пятый матч пройдет 24 марта в Казани. Команды впервые встречаются друг с другом в плей-офф КХЛ. В минувшем регулярном чемпионате казанский клуб одержал четыре победы в четырех матчах против «Адмирала».