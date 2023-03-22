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21:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СКА отыгрался со счета 1:3 в четвертом матче и выбил «Торпедо» из плей-офф КХЛ

СКА в гостях одержал волевую победу над «Торпедо» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 5:3.

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Дубль в первом периоде оформил форвард нижегородцев Сергей Гончарук. Затем одну шайбу отыграл защитник СКА Роман Рукавишников.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В третьем периоде преимущество нижегородцев укрепил Василий Атанасов. После чего питерская команда забросила четыре шайбы подряд, их авторами стали Эмиль Галимов, Никита Гусев, Игорь Ожиганов и Марат Хайруллин.

СКА одержал четвертую победу в серии подряд (4−0). Армейцы вышли в полуфинал Кубка Гагарина.

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