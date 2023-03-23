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10:11 (мск), источник: ТАСС

Хоккейный «Торпедо» сохранит весь тренерский штаб на следующий сезон

В текущем сезоне нижегородская команда под руководством Игоря Ларионова дошла до второго раунда плей-офф КХЛ.

Торпедо
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Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 марта. /Корр. ТАСС. Даниил Сорокин/. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» сохранит весь тренерский штаб во главе с трехкратными обладателем Кубка Стэнли Игорем Ларионовым. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

В среду «Торпедо» дома уступило петербургскому СКА со счетом 3:5 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завершило сезон.

«Нельзя сказать, что не получилось что-то одно, наверное, сегодня не хватило концентрации. Никаких претензий к ребятам нет, игра была “от ножа”, но хоккей есть хоккей. Не думаю, что можно говорить о том, что счет в серии мог быть другим, проиграли 0−4, этого уже не изменить. Мы все проанализируем, сделаем выводы, в следующем году вернемся в сильнее», — сказал Харламов.

«В целом, я доволен результатами сезона, мы играли неплохо, заняли четвертое место на западе в регулярке, впервые за долгое время прошли первый раунд плей-офф. У нас очень молодая команда, она получила бесценный опыт, который поможет ей прогрессировать. Я благодарен всему тренерскому штабу во главе с Игорем Николаевичем, без них эти результаты были бы невозможны. На следующий сезон тренерский штаб остается целиком», — добавил собеседник агентства.

В тренерский штаб «Торпедо» входят Андрей Козырев, Михаил Васильев, олимпийский чемпион Николай Хабибулин, Филипп Арзамазов и Андрей Емельянов.

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