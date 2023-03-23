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11:07 (мск), источник: ТАСС

Могильный покинул пост президента хоккейного клуба «Амур»

Новым президентом клуба стал Александр Никитин.

АмурКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 23 марта. Александр Могильный покинул пост президента хабаровского хоккейного клуба «Амур». Об этом в четверг сообщил в своем телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Новым президентом «Амура» назначен Александр Никитин, который до этого занимал пост президента хабаровского клуба «СКА-Нефтяник», который выступает в чемпионате России по хоккею с мячом. Могильный станет почетным президентом «Амура».

Могильному 54 года, он занимал эту должность с мая 2015 года. За игровую карьеру россиянин выиграл Олимпийские игры 1988 года и чемпионат мира 1989 года. В 2000 году нападающий стал обладателем Кубка Стэнли с «Нью-Джерси». Могильный занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди российских игроков (1 032 очка), уступая только Сергею Федорову (1 179), Евгению Малкину (1 220) и Александру Овечкину (1 479). Могильному также принадлежит рекорд среди россиян по количеству заброшенных шайб в одном регулярном чемпионате, в сезоне-1992/93 он отличился 76 раз.

По итогам регулярного чемпионата «Амур» занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции и в пятый раз подряд не смог попасть в плей-офф. В последний раз команда пробивалась в восьмерку сильнейших в сезоне-2017/18.

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