Могильный покинул пост президента хоккейного клуба «Амур»

ТАСС, 23 марта. Александр Могильный покинул пост президента хабаровского хоккейного клуба «Амур». Об этом в четверг сообщил в своем телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Новым президентом «Амура» назначен Александр Никитин, который до этого занимал пост президента хабаровского клуба «СКА-Нефтяник», который выступает в чемпионате России по хоккею с мячом. Могильный станет почетным президентом «Амура».

Могильному 54 года, он занимал эту должность с мая 2015 года. За игровую карьеру россиянин выиграл Олимпийские игры 1988 года и чемпионат мира 1989 года. В 2000 году нападающий стал обладателем Кубка Стэнли с «Нью-Джерси». Могильный занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди российских игроков (1 032 очка), уступая только Сергею Федорову (1 179), Евгению Малкину (1 220) и Александру Овечкину (1 479). Могильному также принадлежит рекорд среди россиян по количеству заброшенных шайб в одном регулярном чемпионате, в сезоне-1992/93 он отличился 76 раз.