Могильный покинул пост президента хоккейного клуба «Амур»
Новым президентом клуба стал Александр Никитин.
Новым президентом клуба стал Александр Никитин.
ТАСС, 23 марта. Александр Могильный покинул пост президента хабаровского хоккейного клуба «Амур». Об этом в четверг сообщил в своем телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Новым президентом «Амура» назначен Александр Никитин, который до этого занимал пост президента хабаровского клуба «СКА-Нефтяник», который выступает в чемпионате России по хоккею с мячом. Могильный станет почетным президентом «Амура».
Могильному 54 года, он занимал эту должность с мая 2015 года. За игровую карьеру россиянин выиграл Олимпийские игры 1988 года и чемпионат мира 1989 года. В 2000 году нападающий стал обладателем Кубка Стэнли с «Нью-Джерси». Могильный занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди российских игроков (1 032 очка), уступая только Сергею Федорову (1 179), Евгению Малкину (1 220) и Александру Овечкину (1 479). Могильному также принадлежит рекорд среди россиян по количеству заброшенных шайб в одном регулярном чемпионате, в сезоне-1992/93 он отличился 76 раз.
По итогам регулярного чемпионата «Амур» занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции и в пятый раз подряд не смог попасть в плей-офф. В последний раз команда пробивалась в восьмерку сильнейших в сезоне-2017/18.