Грандиозный провал уральского гранда. Почему от романтичного хоккея «Магнитки» остались руины?

Удивительная ситуация сложилась вокруг «Металлурга». С одной стороны, уральцы впервые в истории КХЛ проиграли серию плей-офф со счетом 0−4. И само по себе это сенсация, ведь команда еще год назад играла в финале Кубка Гагарина и сводила с ума своим красивым и атакующим хоккеем. С другой, нынешние 0−4 от «Авангарда» — закономерный результат, который не удивил тех, кто следил за командой в этом сезоне, начиная с ноября. Как так вышло, что один из самых богатых и титулованных клубов лиги скатился до такого результата?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TiFrqxkYPSk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вопрос, на который нет ответа. Селекцию команды в межсезонье нельзя назвать провалом. Сергею Ласькову и Сергею Гомоляко удалось сохранить всех лидеров, найти лазейки в регламенте, чтобы выписать им хорошие контракты. И даже защитник Григорий Дронов, собравшийся в Америку, в итоге вернулся. В системе было достаточно много талантов, которые на молодежном уровне проявляли себя ярко. Остался на год ветеран Василий Кошечкин, творивший магию в прошлогоднем плей-офф, он стал сменщиком Эдди Паскуале — на сегодня один из сильнейших иностранных вратарей КХЛ. Все было круто, кроме ситуации в тренерском штабе. Илья Воробьев — как творец романтичного хоккея «Магнитки» остался, но помощники у него поменялись. Марк Френч ушел главным в чемпионат Германии, где стал тренером года. Сегодня стало понятно, что он был ключевым ассистентом в штабе Воробьева. Также перед плей-офф весной-2022 года команду покинул Сергей Игнатьев. Замену им найти не удалось. Но, конечно, только на помощников не надо сваливать вину на результат, хоть их значение очень огромно.

В команде как будто что-то сломалось по ходу сезона. На старте регулярного чемпионата все еще было нормально, «Металлург» побеждал, правда, уверенности у него поубавилось. Но потом все чаще стал играть в откат и вообще показывать что-то невразумительное на льду. Все ждали, вот «Магнитка» проснется, вспомнит, что скоро плей-офф, а там такая игра не пройдет. Но ничего из этого не происходило. Не видно было Николая Голдобина, одно из самых талантливых игроков лиги, который в прошлом году выдал один из лучших сезонов. Легионеры, которые хотят в следующем сезоне получать по 100 млн, и близко не показывали того, что заслуживают этих денег. И если бы отдельный хоккеист стал плохо играть, то вопросы, в первую очередь, надо было бы ему задавать. Но сдала целиком команда. И здесь уже вопрос к Илье Воробьеву: почему так случилось?

Читайте также «Авангард» стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина на Востоке

Тренер публично не признает своих ошибок, не называет причины такой игры. Однако говорят, что внутри команды серьезные проблемы, а тренер потерял управление над раздевалкой. Сегодняшняя «Магнитка» — это как человек, у которого депрессия, но который временами берет себя в руки и начинает радоваться жизни. Нужно признать, что «Сталевары» чудом заскочили во второй раунд. В первом все закончилось в овертайме седьмого матча. «Автомобилист» мог проходить дальше, если бы не травма вратаря Маттссона, не штанга в овертайме после броска Василевского. Во втором раунде при далеко не идеальной игре «Авангарда», «Металлург» не смог предложить ничего. Были удачные отрезки, овертаймы, но этого оказалось мало даже для одной победы. А еще было чудовищное большинство (11,6% — пять шайб в 43 попытках).

Что будет дальше с командой?

«Спорт-Экспресс» сообщает, что Джош Карри покинет «Металлург». Он этот сезон провалил (12 очков в 49 матчах регулярки, 0 очков в 5 играх плей-офф). Контракты заканчиваются у половины основного состава. Голдобин заявил, что хотел бы остаться. Но, видимо, контракт его может стать меньше. Ранее Гомоляко говорил, что переговоры с Лайпсиком, Майе и Паскуале будут тяжелыми. Только теперь в «Магнитке» сто раз подумывают давать ли им много-много миллионов. Наверняка, об отъезде в «Миннесоту» задумывается Даниил Юров, которому так и не дали нормального шанса в НХЛ. К развитию молодежи, конечно, много вопросов в клубе. Обладая ценными кадрами, в основе ими не пользуются. И если все ребята не готовы к основе (это дает понять главный тренер), то, может быть, вопрос к подходу развития?

Говорят, что кресло под Воробьевым шатается. На его место сватают Дмитрия Квартальнова. Но пока никаких решений в Магнитогорске не приняли. Мысли об увольнении нынешнего главного тренера понятны. Воробьев, и правда, этот сезон провалил. Любопытно, будет ли он сейчас активно искать работу или возьмет полгодика перерыв, как в прошлый раз после увольнения (тогда было три месяца). На рынке спрос на него будет, не мог ведь он за год стать из классного тренера в плохого. Может, «Ак Барс» обратит внимание?

А еще любопытно, не появится или в команде КХЛ в какой-либо роли Сергей Мозякин. Наверняка ему мало просто заниматься школой и молодежью. С нынешним руководством команды КХЛ у него отношения не самые лучшие (назначали его в клуб через высшее руководство). Сейчас же совершенно непонятно, что будет с «Магниткой». Результат команда заставляет ожидать самых неожиданных и радикальных шагов. Не верится только в одно — что «Металлург» откажется от своих чемпионских амбиций.