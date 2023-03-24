Грандиозный провал уральского гранда. Почему от романтичного хоккея «Магнитки» остались руины?
Судьба главного тренера Воробьева висит на волоске.
Судьба главного тренера Воробьева висит на волоске.
Удивительная ситуация сложилась вокруг «Металлурга». С одной стороны, уральцы впервые в истории КХЛ проиграли серию плей-офф со счетом 0−4. И само по себе это сенсация, ведь команда еще год назад играла в финале Кубка Гагарина и сводила с ума своим красивым и атакующим хоккеем. С другой, нынешние 0−4 от «Авангарда» — закономерный результат, который не удивил тех, кто следил за командой в этом сезоне, начиная с ноября. Как так вышло, что один из самых богатых и титулованных клубов лиги скатился до такого результата?
Вопрос, на который нет ответа. Селекцию команды в межсезонье нельзя назвать провалом. Сергею Ласькову и Сергею Гомоляко удалось сохранить всех лидеров, найти лазейки в регламенте, чтобы выписать им хорошие контракты. И даже защитник Григорий Дронов, собравшийся в Америку, в итоге вернулся. В системе было достаточно много талантов, которые на молодежном уровне проявляли себя ярко. Остался на год ветеран Василий Кошечкин, творивший магию в прошлогоднем плей-офф, он стал сменщиком Эдди Паскуале — на сегодня один из сильнейших иностранных вратарей КХЛ. Все было круто, кроме ситуации в тренерском штабе. Илья Воробьев — как творец романтичного хоккея «Магнитки» остался, но помощники у него поменялись. Марк Френч ушел главным в чемпионат Германии, где стал тренером года. Сегодня стало понятно, что он был ключевым ассистентом в штабе Воробьева. Также перед плей-офф весной-2022 года команду покинул Сергей Игнатьев. Замену им найти не удалось. Но, конечно, только на помощников не надо сваливать вину на результат, хоть их значение очень огромно.
В команде как будто что-то сломалось по ходу сезона. На старте регулярного чемпионата все еще было нормально, «Металлург» побеждал, правда, уверенности у него поубавилось. Но потом все чаще стал играть в откат и вообще показывать что-то невразумительное на льду. Все ждали, вот «Магнитка» проснется, вспомнит, что скоро плей-офф, а там такая игра не пройдет. Но ничего из этого не происходило. Не видно было Николая Голдобина, одно из самых талантливых игроков лиги, который в прошлом году выдал один из лучших сезонов. Легионеры, которые хотят в следующем сезоне получать по 100 млн, и близко не показывали того, что заслуживают этих денег. И если бы отдельный хоккеист стал плохо играть, то вопросы, в первую очередь, надо было бы ему задавать. Но сдала целиком команда. И здесь уже вопрос к Илье Воробьеву: почему так случилось?
Тренер публично не признает своих ошибок, не называет причины такой игры. Однако говорят, что внутри команды серьезные проблемы, а тренер потерял управление над раздевалкой. Сегодняшняя «Магнитка» — это как человек, у которого депрессия, но который временами берет себя в руки и начинает радоваться жизни. Нужно признать, что «Сталевары» чудом заскочили во второй раунд. В первом все закончилось в овертайме седьмого матча. «Автомобилист» мог проходить дальше, если бы не травма вратаря Маттссона, не штанга в овертайме после броска Василевского. Во втором раунде при далеко не идеальной игре «Авангарда», «Металлург» не смог предложить ничего. Были удачные отрезки, овертаймы, но этого оказалось мало даже для одной победы. А еще было чудовищное большинство (11,6% — пять шайб в 43 попытках).
Что будет дальше с командой?
«Спорт-Экспресс» сообщает, что Джош Карри покинет «Металлург». Он этот сезон провалил (12 очков в 49 матчах регулярки, 0 очков в 5 играх плей-офф). Контракты заканчиваются у половины основного состава. Голдобин заявил, что хотел бы остаться. Но, видимо, контракт его может стать меньше. Ранее Гомоляко говорил, что переговоры с Лайпсиком, Майе и Паскуале будут тяжелыми. Только теперь в «Магнитке» сто раз подумывают давать ли им много-много миллионов. Наверняка, об отъезде в «Миннесоту» задумывается Даниил Юров, которому так и не дали нормального шанса в НХЛ. К развитию молодежи, конечно, много вопросов в клубе. Обладая ценными кадрами, в основе ими не пользуются. И если все ребята не готовы к основе (это дает понять главный тренер), то, может быть, вопрос к подходу развития?
Говорят, что кресло под Воробьевым шатается. На его место сватают Дмитрия Квартальнова. Но пока никаких решений в Магнитогорске не приняли. Мысли об увольнении нынешнего главного тренера понятны. Воробьев, и правда, этот сезон провалил. Любопытно, будет ли он сейчас активно искать работу или возьмет полгодика перерыв, как в прошлый раз после увольнения (тогда было три месяца). На рынке спрос на него будет, не мог ведь он за год стать из классного тренера в плохого. Может, «Ак Барс» обратит внимание?
А еще любопытно, не появится или в команде КХЛ в какой-либо роли Сергей Мозякин. Наверняка ему мало просто заниматься школой и молодежью. С нынешним руководством команды КХЛ у него отношения не самые лучшие (назначали его в клуб через высшее руководство). Сейчас же совершенно непонятно, что будет с «Магниткой». Результат команда заставляет ожидать самых неожиданных и радикальных шагов. Не верится только в одно — что «Металлург» откажется от своих чемпионских амбиций.
Дарья Тубольцева