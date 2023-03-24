«Ак Барс» объявил состав на матч с «Адмиралом»
В случае победы «Ак Барс» пройдет дальше и встретится с омским «Авангардом».
В случае победы «Ак Барс» пройдет дальше и встретится с омским «Авангардом».
Казанский «Ак Барс» объявил состав на пятый матч в рамках плей-офф КХЛ. Матч против ХК «Адмирал» состоится в Казани сегодня в 19.30.
Состав «Ак Барса»:
вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
Дмитрий Юдин — Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);
Василий Токранов — Константин Лучевников, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;
Семен Терехов — Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Никита Дыняк.
В предыдущем матче казанский «Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом» на выезде в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли в овертайме. Счет в серии: 3−1. В случае победы «Ак Барс» пройдет дальше и встретится с омским «Авангардом».