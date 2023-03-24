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19:26 (мск), источник: Реальное время

«Ак Барс» объявил состав на матч с «Адмиралом»

В случае победы «Ак Барс» пройдет дальше и встретится с омским «Авангардом».

Ак Барс
АдмиралКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Казанский «Ак Барс» объявил состав на пятый матч в рамках плей-офф КХЛ. Матч против ХК «Адмирал» состоится в Казани сегодня в 19.30.

Состав «Ак Барса»:

вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);

Дмитрий Юдин — Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);

Василий Токранов — Константин Лучевников, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;

Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;

Семен Терехов — Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Никита Дыняк.

В предыдущем матче казанский «Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом» на выезде в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли в овертайме. Счет в серии: 3−1. В случае победы «Ак Барс» пройдет дальше и встретится с омским «Авангардом».

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