«Ак Барс» объявил состав на матч с «Адмиралом»

Казанский «Ак Барс» объявил состав на пятый матч в рамках плей-офф КХЛ. Матч против ХК «Адмирал» состоится в Казани сегодня в 19.30.

В предыдущем матче казанский «Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом» на выезде в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли в овертайме. Счет в серии: 3−1. В случае победы «Ак Барс» пройдет дальше и встретится с омским «Авангардом».