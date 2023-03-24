«Адмирал» одержал вторую победу над «Ак Барсом» в серии второго раунда плей-офф КХЛ

КАЗАНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Владивостокский «Адмирал» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 2:1 в пятом матче второго раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу на льду «Татнефть-Арены» в Казани в присутствии 8 890 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Гутик (36-я минута) и Николай Чебыкин (38). У проигравших отличился Александр Радулов (52), который набрал 100-е очко в плей-офф КХЛ, на его счету 31 шайба и 69 результативных передач в 103 играх Кубка Гагарина.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Ак Барса». В плей-офф КХЛ команды до этого сезона не встречались. В первом раунде плей-офф казанцы со счетом 4−2 в серии обыграли нижнекамский «Нефтехимик», «Адмирал» с таким же счетом оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева».

В регулярном чемпионате нынешнего сезона «Ак Барс» и «Адмирал» встречались четыре раза, все матчи выиграла казанская команда. По итогам регулярного сезона казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Адмирал» стал седьмым на Востоке.