«Адмирал» одержал вторую победу над «Ак Барсом» в серии второго раунда плей-офф КХЛ
Казанцы ведут в серии со счетом 3−2.
Казанцы ведут в серии со счетом 3−2.
КАЗАНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Владивостокский «Адмирал» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 2:1 в пятом матче второго раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу на льду «Татнефть-Арены» в Казани в присутствии 8 890 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Гутик (36-я минута) и Николай Чебыкин (38). У проигравших отличился Александр Радулов (52), который набрал 100-е очко в плей-офф КХЛ, на его счету 31 шайба и 69 результативных передач в 103 играх Кубка Гагарина.
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Ак Барса». В плей-офф КХЛ команды до этого сезона не встречались. В первом раунде плей-офф казанцы со счетом 4−2 в серии обыграли нижнекамский «Нефтехимик», «Адмирал» с таким же счетом оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева».
В регулярном чемпионате нынешнего сезона «Ак Барс» и «Адмирал» встречались четыре раза, все матчи выиграла казанская команда. По итогам регулярного сезона казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Адмирал» стал седьмым на Востоке.
«Ак Барс» ни разу не пропускал плей-офф КХЛ, казанская команда является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). «Адмирал» впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ. До этого клуб, основанный в 2013 году, трижды выходил в первый раунд (2014, 2016, 2017), сезон-2020/21 «Адмирал» пропустил из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса. Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, в прошлогоднем финале армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга» (4−3).