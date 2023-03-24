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24 марта, источник: Спорт-Экспресс

Дальневосточная сказка продолжается. «Адмирал» выиграл в Казани и вернул серию домой

Команды снова полетят во Владивосток при счете 3−2 в пользу «Ак Барса».

Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

Казалось, что выиграв один матч во Владивостоке, «Ак Барс» выполнил свою главную задачу. Оставалось закончить серию дома и не возвращаться во Владивосток. Но у «Адмирала» был мощнейший настрой: команда и так выдает максимум, ей точно нечего терять.

Первый период команды начали активно, но до голов дело так и не дошло — классно играли вратари. Тимур Билялов в одном из эпизодов даже получил повреждение и долго не мог подняться со льда, но все-таки продолжил встречу.

В концовке второго периода он спас команду после броска в упор, но Гутик из-за ворот смог протолкнуть шайбу в сетку. Арбитрам пришлось прибегнуть к видеопросмотру, который показал, что шайба полностью пересекла линию ворот.

Кажется, казанцы какое-то время находились в шоке от пропущенной шайбы и пропустили контратаку. Точный бросок нанес Николай Чебыкин.

За первые два периода гостей ни разу не удаляли, но в третьем казанцы увеличили напор. Александр Радулов классно показал нарушение на себе, но большинство удалось реализовать только со второго раза.

Хозяева атаковали до последнего, но так и не смогли пробить Серебрякова еще раз. «Адмирал» возвращает серию во Владивосток, и кажется, что вполне может продлить ее до седьмого матча.

Автор: Артур Хайруллин

Ак Барс
1:2
0:0, 0:2, 1:0
Адмирал
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