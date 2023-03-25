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10:53 (мск), источник: ТАСС

Чемпиона мира по хоккею Зарипова проверили на допинг в месяц завершения карьеры

Всего в феврале Российское антидопинговое агентство протестировало девять игроков КХЛ.

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в последний месяц зимы протестировало девять игроков Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в числе которых был и объявивший в феврале о завершении карьеры трехкратный чемпион мира Данис Зарипов. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС с субботы.

В феврале РУСАДА проверило на допинг по два игрока казанского «Ак Барса», СКА, магнитогорского «Металлурга», китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» и одного хоккеиста из новосибирской «Сибири». В январе Российское антидопинговое агентство протестировало четырех хоккеистов КХЛ (по два из ЦСКА и череповецкой «Северстали»).

Зарипову 41 год, он является единственным в истории пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Нападающий «Ак Барса» объявил о завершении карьеры 24 февраля во время домашнего матча с «Металлургом». Всего в сезоне-2022/23 он сыграл за свой клуб 15 матчей (в феврале — 1), набрав 3 очка (0 голов + 3 передачи).

В 2022 году РУСАДА ни разу не проверяла Зарипова на допинг, в 2021 году — 1 раз, в 2020 — 0, в 2019 — 0, в 2018 — 2, в 2017 — 0.

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