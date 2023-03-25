Чемпиона мира по хоккею Зарипова проверили на допинг в месяц завершения карьеры

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в последний месяц зимы протестировало девять игроков Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в числе которых был и объявивший в феврале о завершении карьеры трехкратный чемпион мира Данис Зарипов. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС с субботы.

В феврале РУСАДА проверило на допинг по два игрока казанского «Ак Барса», СКА, магнитогорского «Металлурга», китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» и одного хоккеиста из новосибирской «Сибири». В январе Российское антидопинговое агентство протестировало четырех хоккеистов КХЛ (по два из ЦСКА и череповецкой «Северстали»).

Зарипову 41 год, он является единственным в истории пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Нападающий «Ак Барса» объявил о завершении карьеры 24 февраля во время домашнего матча с «Металлургом». Всего в сезоне-2022/23 он сыграл за свой клуб 15 матчей (в феврале — 1), набрав 3 очка (0 голов + 3 передачи).