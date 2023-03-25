Что сейчас известно о возвращении «Лады» в КХЛ? Интервью с боссом легендарного клуба

Источник: ХК «Лада»

31 марта Совет директоров КХЛ должен принять решение о будущем «Лады». В эксклюзивном интервью «Чемпионату» генеральный директор тольяттинского клуба Александр Чеботарёв рассказал, что в организации сделали для возвращения в лигу, почему «АвтоВАЗ» останавливал финансирование «Лады» и как будет собираться новая команда.

— В течение оставшейся недели вы ещё можете как-то повлиять на решение КХЛ или всё, что могли, уже сделали?

— Каждый день поступают документы, которые, на мой взгляд, усиливают наши позиции. Например, была размещена заявка на поставку бортов. Сейчас уже прошло время и определён единый поставщик. Мы предоставим документ о намерениях подписать договор на поставку. Дальше с ним появится сам договор. Такого рода документы будут поступать [и дальше — Прим. «Чемпионата»]. То есть чего-то нового уже не будет, но в укрепление позиций продолжим предоставлять документы. Это будет происходить на протяжении всего лета.

— То есть документальная работа по предоставлению новых гарантий?

— По приведению нового дворца в соответствие с техническим регламентом. Потому что там требованиям КХЛ не соответствуют бортовые системы, не соответствуют освещение и видеокуб, не соответствует система «видеогол». Под это выделены деньги, объявлены торги определённого рода, поскольку заказчиком выступает автономное учреждение с бюджетным финансированием. Дворец не собственность клуба, а отдельное юрлицо, поэтому на его прямое финансирование из бюджета есть определённая процедура расходования средств. Эти процедуры сейчас формально проходят, и я думаю, что апрель — начало мая уйдут на контракты, оплату, поставки, монтаж оборудования. Что касается финансовых гарантий: то, что требуется от клуба, мы предоставили.

— В апреле прошлого года «АвтоВАЗ» ушёл в корпоративный отпуск и приостановил финансирование команды. Насколько вы уверены в том, что это не повторится?

— Я в этом уверен, потому что в прошлый период наложились два очень серьёзных обстоятельства — последний год пандемии и начало СВО, в связи с которой были ужесточены санкции. Были проблемы с комплектующими. На сегодняшний день, насколько мне известно, предприятие работает стабильно. Я надеюсь, что такого не повторится.

— Насколько я понял из предыдущих публикаций, процесс возвращения «Лады» в КХЛ запустил губернатор Самарской области. Так и было?

— Он был инициатором.

— С вами как с руководителем клуба он выходил на контакт перед выдвижением этой инициативы?

— Нет, перед этим у нас контакта не было, потому что два года назад, когда я приходил в клуб, я однозначно высказывался за то, что «Лада» должна предпринимать определённые усилия, чтобы вернуться в КХЛ. Периодически с Министерством спорта мы обсуждали, что клуб необходимо поднимать в элиту хоккея. Поэтому губернатору, собственно говоря, и не нужно было [совершать — Прим. «Чемпионата»] каких-то дополнительных уведомлений. Мы были готовы выходить — была бы дана отмашка. Он проявил инициативу, эту процедуру запустил. Мы как исполнители её реализовали.

Александр Чеботарёв | Источник: ХК «Лада»

— Вопрос может показаться наивным, но в самом общем виде — зачем «Ладе» вступление в КХЛ?

— Я бы сформулировал вопрос иначе: «Почему “Лада” вышла из КХЛ?» Это клуб, который всегда играл только в элите, в элитных дивизионах, в какой бы форме они ни были. Клуб существует 47 лет, и то, что он вываливался в Вышку на восемь… Можете посчитать: мы всегда были в элите, всегда. То, что мы возвращаемся, я считаю, это закономерный итог. Никаких разногласий, разночтений тут быть не может. Мы просто-напросто стремимся занять своё место как клуб с историей и традициями.

— Насколько среди прочих требований КХЛ обращает внимание на спортивные результаты «Лады»?

— Спортивный результат не является доминирующим аспектом. Тот результат, который мы на сегодняшний день показали, я думаю, удовлетворит КХЛ. Ещё раз говорю: это не основополагающий момент. Здесь важно соответствовать требованиям, иметь бюджет, который должен быть, и результат показывать уже в КХЛ. Потому что когда «Ладу» убирали, как раз таки одним из восьми критериев была низкая посещаемость и низкий спортивный результат на протяжении четырёх лет после первого возвращения.

— Вас самих неудачное выступление в плей-офф ВХЛ настораживает или не придаёте ему большого значения из-за того, что команда будет другой?

— Команда, безусловно, будет другая, потому что у нас будут подбираться игроки кахаэловского уровня. Для того чтобы полностью укомплектовать команду игроками КХЛ, нужно быть в этом трансферном рынке. Находясь в Вышке, подготовить команду с точки зрения подбора игроков — вообще нереально. Я думаю, что на это уйдёт не один сезон. Но ничего страшного: «Лада» переживала и худшие времена.

— Многие клубы КХЛ подписывают контракты с игроками уже сейчас. Вы ведёте переговоры с кем-то или планируете начать?

— Клубы сейчас могут только переподписывать тех игроков, которые у них на контрактах. С посторонними игроками они ничего подписывать не могут — это запрещено регламентом. Переговоры можно вести много с кем. Мы при личных встречах — у нас много воспитанников в клубах КХЛ играет — где-то в полушутливом тоне, где-то серьёзно предлагаем вернуться в родные пенаты. Но это не более чем разговоры. Я привык говорить о том, что есть определённые свершившиеся вещи, когда стоит подпись под контрактом. Всё остальное — это обычные разговоры. Да, у нас сформированы списки, кого бы мы хотели видеть в команде. Всё будет зависеть от запросов игроков, от наших финансовых возможностей. На каждую позицию, которая требуется при комплектовании, у нас рассматриваются три-четыре кандидата.

— Клубы КХЛ второй половины в плане финансовых возможностей испытывают проблемы с формированием состава, в том числе из-за ужесточения лимита. Вступление «Лады» в КХЛ ещё более усугубляет кадровый вопрос, потому что открываются дополнительные вакансии. Как вы оцениваете сложность работы, которая предстоит клубу в межсезонье? Удовлетворить запросы хоккеистов и собрать боеспособную команду будет легко, трудно, очень трудно, невозможно?

— Это вопрос абсолютно решаемый. Вы сами сказали, что нижняя половина таблицы будет испытывать эти трудности, поэтому мы будем не одни на этом поприще. Я думаю, что проблем особых не будет. Весь вопрос будет в сыгранности, в тренерах и так далее. Будем больше доверять молодым ребятам. У нас есть одно преимущество перед другими клубами: к нам поедет очень много ребят на просмотр. Мы постараемся этим максимально воспользоваться.

— Вы имеете в виду хоккеистов, которые не закрепятся в других клубах?

— Тех, кто переросли ВХЛ и хотят попасть в КХЛ. Они поедут на просмотр, как в том году в «Адмирал», который взял из ВХЛ больше ребят, чем другие клубы КХЛ. Я считаю, что они достойно выступали.

— Какой с точки зрения игровой философии вы видите «Ладу»? Ближе к тому же «Адмиралу» или, напротив, к «Торпедо»?

— Это будет зависеть от тренеров, которые поведут команду дальше. Я думаю, что стратегия будет определяться теми факторами, которые проявятся после того, как команда будет укомплектована. Зависит от того, каким составом мы будем располагать. Скорее всего, у нас будет что-то в оборонительном, разрушительном плане, но и над созиданием придётся работать. Возможно, подберём взрослых «игровых» ребят под реализацию большинства, сформируем бригады. Но ещё раз говорю: это будут решать тренеры.

— Как вы оцениваете работу Валерия Белова в этом сезоне и планируете ли вы продолжать сотрудничество с ним?

— По тренерам вопрос неоднозначный. Конечно, мне хотелось бы большего — и, я думаю, не только мне. И рассчитывали мы на большее в этом сезоне. Причин, почему так выступили, несколько. Я думаю, что к концу апреля будет заседание наблюдательного совета, который и даст оценку работы и менеджмента, и тренерского штаба.