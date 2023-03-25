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19:26 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» вновь сократил отставание от ЦСКА в серии второго раунда плей-офф КХЛ

Ярославцы одержали победу в пятом матче серии со счетом 1:0.

ЦСКА
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» со счетом 1:0 победил московский ЦСКА в пятом матче серии второго раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в субботу на «ЦСКА-Арене».

Единственную шайбу на 52-й минуте забросил Максим Березкин.

«Локомотив» сократил отставание от ЦСКА в серии до четырех побед, армейцы ведут со счетом 3−2.

Следующий матч пройдет в Ярославе 27 марта.

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0:0, 0:0, 0:1
Локомотив
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