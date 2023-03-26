На Востоке КХЛ определён состав финала! Впереди сумасшедшая битва Казани и Омска

После победы «Ак Барса» во втором гостевом матче в серии с «Адмиралом» (2:1 ОТ, 3−1) многим казалось, что на домашнем льду казанская команда довольно спокойно завершит полуфинал Восточной конференции в свою пользу и присоединится к «Авангарду» в следующем раунде. Но удивительный коллектив Леонида Тамбиева не согласился с таким вариантом развития событий и организовал казанцам ещё одну экскурсию на Дальний Восток. 49 сейвов Никиты Серебрякова помогли приморцам добыть сложнейшую победу в Казани (2:1) и продлить своё выступление в сезоне КХЛ.

Несложно представить, насколько злы были казанские хоккеисты после поражения на домашней площадке. Да и они сами этого особо не скрывали. «Все были запредельно настроены и понимали, что нельзя отдавать эту игру, потому что лететь во Владивосток восемь часов. Кому это надо? Поэтому все были настроены на победу. Бились и старались, ловили шайбы на себя. Фарт был не на нашей стороне: в пустые могли забивать, но не получалось и прочее. Уже нечего говорить. Что есть, то есть. Нужно готовиться к следующей игре», — отмечал защитник «Ак Барса» Никита Евсеев.

К следующей игре команда Зинэтулы Билялетдинова действительно подготовилась на 100%. Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте первого периода — Кирилл Адамчук из своей зоны сделал длинный пас вперёд, Дмитрий Воронков скинул шайбу дальше, а Илья Сафонов влетел в зону и с лёта зарядил в дальний угол.

А ещё через пять минут отличился Никита Дыняк. Его партнёр по тройке нападения Артём Галимов совершил перехват в чужой зоне, продвинулся вперёд и сделал пас в центр, а Дыняк в касание мощно бросил точно в угол, во второй раз в матче огорчив Серебрякова.

Тамбиев сразу же использовал тайм-аут, однако кардинальных перемен в матче не произошло. В середине стартовой трети Иван Емец переусердствовал в чужой зоне и схватил удаление за удар коленом. В первом розыгрыше большинства в матче «Ак Барс» создал несколько моментов — и только надёжный Серебряков не позволил гостям окончательно добить интригу в серии. Он же устоял и в равных составах, завершив первый период с 16 отражёнными бросками. Для сравнения — его визави Тимур Билялов лишь трижды вступил в игру в стартовые 20 минут.

Но уже на старте второго периода бессилен оказался даже Серебряков. Дыняк броском с острейшего угла умудрился загнать шайбу в небольшое пространство между ловушкой вратаря и правой штангой ворот. 25-летний форвард «Ак Барса» оформил свой первый дубль в нынешнем плей-офф КХЛ.

Две поездки на Дальний Восток в теории вполне могут сыграть злую шутку с «Ак Барсом» в следующем раунде, а вот проделывавший такого рода перелёты на протяжении всего плей-офф «Адмирал», по всей видимости, физиология накрыла уже сегодня. В первой половине матча игроки приморского клуба просто не успевали за соперником, давая ему столько свободного пространства, сколько у казанцев не было в течение почти всей серии.

При этом хозяева всё равно не сдавались и продолжали бороться. Станислав Галиев за выброс шайбы получил малый штраф — и «Адмирал» реализовал большинство. Николай Чебыкин выполнил передачу на пятак в направлении Александра Шевченко, угодил в конёк Василию Токранову, от которого шайба и срикошетила в цель между щитков Билялова.

За шесть минут до конца периода Радулов за чужими воротами столкнулся с выкатившимся из них Серебряковым, после чего на льду началось выяснение отношений. Юрий Паутов налетел на Александра, в свою очередь, на самого защитника «Адмирала» набросился Дмитрий Воронков, а затем к конфликту присоединились ещё по несколько человек из обеих команд. Сам же Радулов поднялся со льда и дистанцировался от участия в разборке. В итоге в штрафной бокс отправились только Паутов и Воронков.

На третий период казанцы вышли с комфортным преимуществом в две шайбы, которое опытные игроки гостей спокойно удержали до конца матча. «Ак Барс» в седьмой раз пробился в финал Восточной конференции, где впереди казанский клуб ждёт сумасшедшая и очень интересная битва с «Авангардом».

На Западе КХЛ одно полуфинальное противостояние ещё продолжается. ЦСКА ведёт 3−2 в серии с «Локомотивом», находясь в одном шаге от выхода в следующий раунд, где давно находится СКА. Шестой матч этой серии пройдёт в Ярославле 27 марта, а третий раунд плей-офф КХЛ стартует 1 апреля матчем в Казани.

В адрес «Адмирала» остаётся же сказать только очень тёплые слова за проведённый сезон. Команда Тамбиева была настоящим явлением и закономерно добилась лучшего результата в истории клуба в КХЛ.