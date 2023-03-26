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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Адмирала» рассказал, кого ненавидел в серии с «Ак Барсом»

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев признался, что в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Ак Барса» ненавидел форварда казанской команды Александра Радулова, но отметил, что это делает его хорошим игроком.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Адмирал» уступил «Ак Барсу» в шестом матче со счетом 1:3 и проиграл серию — 2−4. Владивостокский клуб в нынешнем сезоне показал лучший результат в истории, раньше «моряки» никогда не выходили во второй раунд плей-офф.

«Игрок, которого ненавидит другая команда, — это хороший игрок. В этой серии я Радулова просто ненавидел, потому он и хороший игрок. И вся наша команда его ненавидела», — цитирует Тамбиева официальный сайт КХЛ. «Если брать серию, она была очень интересная, команда выглядела достойно, но очень уж сильный соперник и, что немаловажно, очень сильный тренер. Я еще раз убедился, что у Зинэтулы Хайдяровича (Билялетдинова) не просто так три Кубка Гагарина. Видел, как “Ак Барс” менялся в течение серии, какая философия и психология у команды. К огорчению “Адмирала”, у “Ак Барса” был именно такой тренер. Успех и счастье Казани, что у них есть такой тренер. Это мэтр, в КХЛ не так много таких специалистов, как Билялетдинов. Такому тренеру проиграть не зазорно, очень уж сильная команда», — добавил тренер владивостокского клуба.

Также Тамбиев выразил уважение игрокам своей команды и признался, что нигде не уставал так, как в «Адмирале».

«В плей-офф происходит очень много непредсказуемых вещей, на которые мы повлиять не можем. Здесь важный нюанс — человеческий фактор. Многие играли с травмами, на уколах, я не мог говорить об этом на пресс-конференциях. Кто на одной ноге, кто с одной рукой. Я устал, не уставал так нигде, ни в одной команде. Даже представить себе не могу, как устали игроки с этими постоянными перелетами, недосыпом. Респектую им, горд, что поработал с ребятами. Они должны были поверить в то, что могут пройти Уфу и на равных играть с “Ак Барсом”. Если бы почувствовали, что не могут, ничего бы не было», — сказал специалист.

Адмирал
1:3
0:2, 1:1, 0:0
Ак Барс
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