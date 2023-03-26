Тренер «Адмирала» рассказал, кого ненавидел в серии с «Ак Барсом»

В воскресенье «Адмирал» уступил «Ак Барсу» в шестом матче со счетом 1:3 и проиграл серию — 2−4. Владивостокский клуб в нынешнем сезоне показал лучший результат в истории, раньше «моряки» никогда не выходили во второй раунд плей-офф.

«Игрок, которого ненавидит другая команда, — это хороший игрок. В этой серии я Радулова просто ненавидел, потому он и хороший игрок. И вся наша команда его ненавидела», — цитирует Тамбиева официальный сайт КХЛ. «Если брать серию, она была очень интересная, команда выглядела достойно, но очень уж сильный соперник и, что немаловажно, очень сильный тренер. Я еще раз убедился, что у Зинэтулы Хайдяровича (Билялетдинова) не просто так три Кубка Гагарина. Видел, как “Ак Барс” менялся в течение серии, какая философия и психология у команды. К огорчению “Адмирала”, у “Ак Барса” был именно такой тренер. Успех и счастье Казани, что у них есть такой тренер. Это мэтр, в КХЛ не так много таких специалистов, как Билялетдинов. Такому тренеру проиграть не зазорно, очень уж сильная команда», — добавил тренер владивостокского клуба.

Также Тамбиев выразил уважение игрокам своей команды и признался, что нигде не уставал так, как в «Адмирале».