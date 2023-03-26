Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Аризона
Колорадо
01
Хоккей. НХЛ
27.03
Нэшвилл
Торонто
Хоккей. НХЛ
27.03
Чикаго
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
27.03
Лос-Анджелес
Сент-Луис
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Ак Барс
13
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм
Сент-Луис
36
Все события
22:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Алистров: Система Вудкрофта похожа на канадскую, нужно играть в тело и бороться за шайбу

Форвард минского «Динамо» Владимир Алистров оценил систему главного тренера Крэйга Вудкрофта и рассказал, за кем следит в НХЛ.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Крэйг Вудкрофт прославился своей системой, что это за система и похожа ли она на канадскую? Конечно, система похожа на канадскую. Когда я приехал из Канады в “Динамо” Минск, то не было различия. Ты должен был играть в тело и нужно было бороться за шайбу. Я не знаю, какие минусы можно назвать, но плюсы есть, что мы не даём сопернику расслабиться, мы постоянно давим.

За какой командой НХЛ слежу? Я следил за Патриком Кейном и всегда мечтал сыграть вместе с ним. Я следил за «Чикаго», особенно когда они взяли три Кубка Стэнли. Всегда смотрел их игры, когда они играли в плей-офф. Помню, как мы лежали с пацанами ночью, ждали игры и смотрели. Нужно было спать, потому что на следующее утро надо идти в школу. А сейчас я слежу за «Вашингтоном», за «Нью-Джерси», за «Аризоной», потому что там играют наши. И сейчас я буду следить ещё за «Рейнджерс», я хочу, чтобы Патрик Кейн взял четвёртый Кубок Стэнли«, — цитирует Алистрова “Прессбол”.

Алистров в регулярном сезоне КХЛ за минчан сыграл 67 матчей, в которых набрал 29 (12+17) очков. В плей-офф 22-летний нападающий записал на свой счёт 4 (3+1) результативных балла в шести играх.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Футбол сборной ниже всякой критики. Отношение Карпина вызывает вопросы
В Греции раскритиковали новую форму сборной за узор, напоминающий свастику
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь