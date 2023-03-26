Алистров: Система Вудкрофта похожа на канадскую, нужно играть в тело и бороться за шайбу

«Крэйг Вудкрофт прославился своей системой, что это за система и похожа ли она на канадскую? Конечно, система похожа на канадскую. Когда я приехал из Канады в “Динамо” Минск, то не было различия. Ты должен был играть в тело и нужно было бороться за шайбу. Я не знаю, какие минусы можно назвать, но плюсы есть, что мы не даём сопернику расслабиться, мы постоянно давим.

За какой командой НХЛ слежу? Я следил за Патриком Кейном и всегда мечтал сыграть вместе с ним. Я следил за «Чикаго», особенно когда они взяли три Кубка Стэнли. Всегда смотрел их игры, когда они играли в плей-офф. Помню, как мы лежали с пацанами ночью, ждали игры и смотрели. Нужно было спать, потому что на следующее утро надо идти в школу. А сейчас я слежу за «Вашингтоном», за «Нью-Джерси», за «Аризоной», потому что там играют наши. И сейчас я буду следить ещё за «Рейнджерс», я хочу, чтобы Патрик Кейн взял четвёртый Кубок Стэнли«, — цитирует Алистрова “Прессбол”.