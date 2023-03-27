Радулов — главный злодей и герой плей-офф КХЛ. Капитана «Ак Барса» обожают и ненавидят одновременно

«Игрок, которого ненавидит другая команда — это хороший игрок. В этой серии я Радулова просто ненавидел, потому он и хороший игрок. И вся наша команда его ненавидела», — сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после вылета во втором раунде от «Ак Барса».

Такие слова от тренера команды соперника должны быть лучшей похвалой для игрока в плей-офф. Александр Радулов — это сердце Казани, ее голова, ее сила и слабость одновременно.

Неоднократно в этом сезоне коллеги замечали, что Радулов — самый яркий игрок современной КХЛ. Своим поведением он приковывает к себе внимание. Его энергии в 36 лет позавидует любой 20-летний парень. Она у него бьет ключом и, кажется, никогда не закончится.

Лучшим решением, которое принял Зинэтула Билялетдинов, став по ходу сезона главным тренером «Ак Барс», было назначить капитаном Александра Радулова. При Олеге Знарке он был вместе с Вадимом Шипачевым ассистентами, нашивка принадлежала Данису Зарипову. Капитан редко играл, с буквой «C» выходили разные игроки, в том числе 21-летний Илья Сафонов. Но потом все-таки было решено отдать нашивку Радулову, который в реальности и был лидером команды на льду и в раздевалке. Капитанский статус добавил ему еще энергии, хотя казалось бы, куда еще.

Несмотря на все сложности по ходу регулярного чемпионата, на старте его много критиковали за ошибки и невынужденные удаления, Радулов стал лучшим бомбардиром команды с большим отрывом. У него 57 очков, у второго Шипачева 45. В плей-офф то же самое. В 12 матчах у форварда 11 (7+4) очков, это первое место в команде, он еще и лучший снайпер Кубка Гагарина на данный момент. Но даже не очки делают Александра таким ценным игроком.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HwNHH-QLoU4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В серии с «Адмиралом» Радулов не в каждом матче набирал результативные баллы, но в каждом играл решающую роль. В четвертой игре он ложился под шайбу, провоцировал соперника, бросая по воротам после свистка, а потом в конце концов забил победный гол в овертайме. В пятой проигранной встрече Александр бушевал на скамейке, пытаясь завести команду. Когда я вижу, как Радулов «пихает» своим партнерам, то мне становится жалко игроков «Ак Барса». Ведь на камеру попадает лишь малюсенькая часть всего. Страшно представить, что говорит и как себе ведет капитан за закрытыми дверьми. У клуба есть сериал «Живем хоккеем» с документальной съемкой, но и там в кадр попадает далеко не все. И у меня возникают вопросы: оправдано ли такое поведение Радулова, стоит ли его считать красавчиком?

Результат говорит, что да. И если казанцы выиграют Кубок Гагарина, то Радулов точно станет MVP и главным героем. Но это ведь не изменит того, что хоккеист может послать на три буква журналиста (несколько раз в разные годы карьеры Александра такое происходило), может грязно сыграть на льду, а на скамейке жестко наехать на одноклубника, может публично раскритиковать тренерский штаб в интервью по ходу сезона (так было в октябре 2022). Не получается у меня его назвать по-доброму сумасшедшим. И лично мне сложно оправдать импульсивное поведение хоккеиста. Да, оно помогает ему приносить результат на льду, но при этом и создает много проблем.

Радулов — точно не положительный герой и пример для подражания. И не хочется говорить, что такой хоккеист — главное лицо лиги. Одно из, но точно не ролевая модель для подрастающего поколения. Но без Александра этот плей-офф точно был бы скучнее и серее. Радулов делает КХЛ ярче, за это нужно быть ему благодарными.