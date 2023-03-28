Хоккейный клуб ЦСКА готов рассмотреть возвращение вратаря Федотова в состав команды

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Руководство московского хоккейного клуба ЦСКА готово рассмотреть возможность возвращения вратаря Ивана Федотова в состав команды в случае заинтересованности игрока. Об этом во вторник сообщила пресс-служба армейцев.

«Федотов является воспитанником хоккейной школы московского ЦСКА, из подававшего надежды юниора Иван вырос в признанного мастера спорта, став профессионалом международного класса. В прошлом году Федотов был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, где достойно служит по сегодняшний день, по завершении срока службы руководство ЦСКА готово рассмотреть возможность его возвращения в состав клуба в случае заинтересованности в этом самого игрока. Пока с такими предложениями ни Иван, ни его представители в ЦСКА не обращались. Отток игроков никак не способствует развитию отечественного хоккея и спорта в целом, считаем, что этому должна быть дана адекватная правовая оценка, а их деятельность необходимо должным образом урегулировать», — говорится в заявлении пресс-службы.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия». Хоккеист был задержан 1 июля 2022 года в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Федотов отказался оспаривать решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о призыве на воинскую службу, о чем стало известно на заседании Всеволожского городского суда Ленинградской области 20 сентября. На данный момент он продолжает прохождение службы.