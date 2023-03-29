ЦСКА и СКА в пятый раз подряд встретятся в финале Западной конференции плей-офф КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Антон Слепышев (5-я минута), Виталий Абрамов (10), Владислав Каменев (34), Андрей Светлаков (45) и Михаил Григоренко (56). Нападающий хозяев Максим Мамин провел 400-й матч в КХЛ.

ЦСКА выиграл серию со счетом 4−3 и в шестой раз в истории преодолел второй раунд плей-офф КХЛ. Соперником армейцев по финалу Западной конференции станет петербургский СКА. Команды встретятся на этой стадии в пятый раз подряд (в сезоне-2019/20 Кубок Гагарина не был разыгран из-за пандемии коронавируса) и в седьмой раз в истории лиги. ЦСКА одержал победы в последних пяти сериях против СКА.

Всего ЦСКА и СКА сыграли восемь серий плей-офф КХЛ, петербургский клуб дважды побеждал в первом раунде (2012, 2014). Последняя победа СКА в сериях плей-офф против ЦСКА датируется 2015 годом, тогда петербуржцы стали первой командой в истории КХЛ, которая выиграла серию до четырех побед, уступая со счетом 0−3. Московские армейцы оказались сильнее в последних пяти сериях плей-офф (2016, 2018, 2019, 2021, 2022).

Ранее СКА со счетом 4−0 в серии обыграл нижегородское «Торпедо» и в восьмой раз подряд вышел в финал Западной конференции. Всего на счету петербургских армейцев 10 участий в финале Запада, дважды команда выходила в финал Кубка Гагарина, оба раза выигрывав трофей (2015, 2017).