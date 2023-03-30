Лимит на сенсации исчерпали: в КХЛ вновь не будет никакого чуда

Первый раунд текущего розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги вызвал у общественности восхищение и огромный интерес. Непредсказуемые исходы противостояний практически в каждой серии, сенсационные победы андердогов и не менее неожиданные провалы номинальных фаворитов, яркий хоккей, а также рекордные показатели количества матчей, овертаймов и заброшенных шайб — все это в совокупности разбудило бешеный аппетит ко второму раунду.

Но ничего подобного в полуфиналах конференций не повторилось и близко.

Петербургский СКА не отдал обладателям приза зрительских симпатий из Нижнего Новгорода ни матча. Да, «Торпедо» Игоря Ларионова не испугалось и дало лучшему клубу «регулярки» классный и зрелищный бой, но в разы более высокий класс подопечных Романа Ротенберга оказался ключевым фактором противостояния. Потому в плане результата битва петербуржцев и нижегородцев не подарила интриги, чего не скажешь о самой игре.

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Омский «Авангард» и вовсе не почувствовал сопротивления со стороны прошлогодних финалистов Кубка Гагарина — магнитогорский «Металлург» так и не выбрался из кризиса и не смог предложить своему оппоненту абсолютно ничего. Даже если учесть тот факт, что две победы из четырех омичи одержали в овертаймах, превосходство «ястребов» было очевидным.

Авторы главной сенсации нынешнего розыгрыша плей-офф из «Адмирала» из последних сил бодались со звездным «Ак Барсом» и до финальной сирены всей серии боролись за чудо. Однако ему было не суждено сбыться — казанцы во время своего последнего выезда во Владивосток взяли волю в кулак и всецело оправдали статус фаворита, лишив банду Леонида Тамбиева даже крошечных шансов на новую сенсацию. К сожалению или к счастью, слова наставника «Адмирала» о том, что серия продлится до семи матчей, не соприкоснулись с реальностью.

Формально интрига сохранялась только в битве ЦСКА и «Локомотива». В ходе противостояния ярославцы отыгрались со счета 1−3 и добрались до решающей, седьмой встречи. И если в первых шести матчах «железнодорожники» так или иначе навязывали «армейцам» свою игру, а в некоторых эпизодах и вовсе диктовали условия, то седьмой матч показал принципиальное отличие чемпиона от претендента. ЦСКА, если так можно выразиться, в стиле «Тампа-Бэй Лайтнинг» образца последних лет продемонстрировал наличие огромного запаса сил и ресурсов, которые помогают добиться успеха даже в самых, казалось, критических ситуациях. Седьмая игра — яркий тому пример. «Красно-синие» полностью задавили оппонента и разрушили ту самую систему Игоря Никитина, о которой многие говорили весь сезон.

Что же в сухом остатке? Очередной повод для дискуссий и споров о необходимости внесения кардинальных изменений.

С одной стороны, мы пришли к справедливым итогам полуфиналов конференций. При всем уважении к «Торпедо» и «Адмиралу», а также к «Локомотиву» (к сожалению, сегодняшний «Металлург» не дал повода говорить о команде, претендующей на что-то высокое), для них второй раунд — потолок. Да, попадание хоть кого-то из этого ряда в финал Запада или Востока стало красивой историей и возможностью поверить в чудо, и номинальный андердог собрал бы вокруг себя множество неравнодушных болельщиков со всей страны, соскучившихся по сенсациям. Но СКА, ЦСКА, «Ак Барс» и «Авангард» объективно являются лучшими клубами лиги прямо сейчас. Из-за вылета кого-либо из них на ранних стадиях финалы конференций были бы неполноценными.

Все сложилось так, как и должно. Мы увидим новую битву тренерских штабов Романа Ротенберга и Сергея Федорова, и это отлично. Их бой в прошлом году выдался на славу, и теперь одни голодны до настоящего реванша, другие — намерены повторить успех. Мы также увидим великолепную хоккейную классику на Востоке. Согласитесь, дуэль опытных звезд в лице Александра Радулова, Вадима Шипачева и Станислава Галиева с не менее звездными технарями Владимиром Ткачевым, Сергеем Толчинским и Ридом Буше выглядит куда более привлекательной, нежели афиши «Кто найдет брешь во владениях Никиты Серебрякова» или «С каким счетом будет обыгран “Металлург”?

С другой стороны, вновь возникает ощущение топтания на одном месте. В большей степени это касается Западной конференции. В седьмой раз за последние девять сезонов путевку в финал Кубка Гагарина между собой разыграют ЦСКА и СКА. Армейское дерби не просто стало классическим. Их противостояние в решающей серии Запада прогнозируется на годы вперед. И это, пожалуй, главный бич конференции. ЦСКА и СКА недосягаемы для остальных своих соперников. Московские и петербургские армейцы не имеют конкурентов по силе и мощи. Является ли это проблемой для двух главных клубов лиги? Отнюдь. Всей лиги? Вполне.

КХЛ регулярно сравнивают с НХЛ по тем или иным параметрам. И за океаном уровень конкуренции несоизмеримо велик. Предсказать даже финалистов конференций в Северной Америке однозначно практически невозможно, чего не скажешь о Западе на КХЛ. Как решить эту проблему? Ввести резкие искусственные ограничения для клубов не удастся: лига самостоятельно этого сделать не сможет, а руководители команд-лидеров действовать себе же во вред вряд ли станут. И все сводится к системе с перекрестным плей-офф, которую активно лоббировали еще прошлым летом, но не успели доработать до старта сезона.

«Не устал ли я от постоянных армейских дерби в финалах Запада? На мой взгляд, в следующем году ЦСКА и СКА надо развести и провести перекрестный плей-офф, иначе у нас одно и то же каждый раз», — сказал глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк после победы ЦСКА в серии с «Локомотивом».

Даст ли такая система ожидаемого результата? Точного ответа не даст никто, лишь предположения. Но с чего-то нужно начинать, если есть искреннее желание и потребность двигаться вперед.