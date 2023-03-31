Тихий, тихий Запад. Что делать с армейской гегемонией в КХЛ

Стремительным домкратом с утомительной неизбежностью на нас надвигается седьмой западный финал СКА — ЦСКА за восемь последних сезонов (не учитывая прерванный ковидный чемпионат). Понятно, что среди болельщиков остальных клубов КХЛ такое мало кому по душе, но здесь и люди повыше высказались. Владислав Третьяк почти что потребовал ввести перекрёстный плей-офф, а вот Александр Радулов попросил показать ему тех, кому это не нравится, и сказал, что никаких изменений не нужно.

Главная проблема в «вечном» ЦСКА — СКА не в том, что оно «вечное». Есть классический пример серии «Колорадо» — «Детройт», которые играли друг с другом пять раз за семь лет, но зато почти каждый раз выдавали шоу. Это были не только драки и грязные силовые: например, в 2002-м в шестом матче Патрик Руа сделал суперсейв, встав словно Статуя Свободы, а в седьмой игре «Детройт» вынес заклятых 7:0. Это была ненависть, которая вошла в историю лиги и дала материал для пары документальных фильмов и нескольких книг.

А что в хоккейной истории оставит вечное дерби аббревиатур? Хорошо, камбэк-2015. Восемь лет прошло, что было после этого? По-хорошему — ничего запоминающегося. Две команды, у которых долгое время были почти неограниченные ресурсы, несколько лет подряд выходят отбывать тяжёлую трудовую повинность. Серии 2021-го и 2022-го было нелегко смотреть: это был просто плохой хоккей. Армейское дерби почти всю свою историю — это малособытийное ковыряние с низкой интенсивностью и откатной тактикой в защите. Кроме того, СКА проиграл пять серий из шести: и это многовато для противостояния, которое рисуется равным.

И что случилось за год, чтобы представить, что в этом финале вдруг что-то изменится? За этот сезон было написано столько о «зрелищном хоккее СКА», что вспоминается только афоризм Козьмы Пруткова про слона и буйвола. По факту за межсезонье СКА сделал себя более похожим на ЦСКА, даже ключевого ассистента чемпионов Евгения Корешкова в штаб пригласил. После долгих лет поражений в Петербурге окончательно отказались от попытки строить команду, которая выносила бы всех чисто на классе а-ля быковский СКА, вместо этого поставив на объем движения, блокшоты и давление.

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При этом в ключевые моменты прошлых дерби СКА как раз всегда пытался перетерпеть соперника, отказываясь от своих сильных сторон, и каждый раз оказывалось, что выиграть у ЦСКА в его же игре невозможно. Вот и сейчас наиболее вероятный исход встречи копии и оригинала — это очередное семиматчевое бодание, где выиграет всё-таки ЦСКА, который в этот хоккей играет уже много (по меркам нашей лиги) лет.

И именно в этом главная претензия к СКА — ЦСКА. Дерби, которое могло бы дать КХЛ мифологию на годы вперёд, фантастические хайлайты, кучу ненависти и огня, как было обыденностью, так обыденностью и является. Солнце всходит и заходит, приливы сменяются отливами, а ЦСКА и СКА играют каждый год. Ни одно из этих явлений нам не может что-то сказать: просто так заведено. Что делать, большие корпорации и их хозяева соревнуются в своих амбициях: тут вам не шоу-бизнес: развлечения никто не обещал.

А ведь было время, когда плей-офф на Западе был намного более сенсационным, чем на Востоке. В главный финал выходили ХК МВД, «Атлант», рабоче-крестьянское «Динамо» выносило забитый звёздами СКА 4−0, «Локомотив» с восьмого посева конференции залетал в финал Запада, где играл с «Левом». Сейчас же трёх упомянутых выше клубов в природе нет, а ещё два активно мешают сами себе.

С «Динамо» более-менее всё понятно: с таким менеджментом никакие соперники бело-голубым не нужны. Многие болельщики сейчас демонизируют остающегося в статусе советника Андрея Сафронова. Однако пока в клубе сохраняется ситуация, когда люди в погонах фактически противостоят людям, которые дают деньги, то тут ничего особенно и не поможет. Сохранится ли связка Кудашов — Сопин или в «Динамо» придёт Андрей Мартемьянов, можно не сомневаться: бело-голубые создадут себе проблемы сами.

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Про «Локомотив» мы писали буквально вчера. Если «Динамо» подводит размытость власти, то в Ярославле от её единоличности тоже ничего хорошего не происходит. Клуб Юрия Яковлева в последний раз выходил в финал Кубка в 2009-м, и президент «Локомотива» со своими методами управления так и остался где-то в том времени. За это время хоккей поменялся раз пять, только в Ярославле не меняется ничего, что закономерно ведёт к стагнации.

А самое ужасное для конкуренции на Западе, что за двумя хромыми преследователями никого и не видно. «Торпедо» всех поразило, но играет вдолгую и пока бюджет увеличивать не будет, а без этого ждать от них слишком многого не стоит. «Спартак» деньгами располагает, только загадочный Олег Усачёв своими управленческими решениями вызывает вопросов даже больше, чем Яковлев. От остальных западных клубов навязывания конкуренции ждать тоже не получится — бюджет им резко никто не увеличит.

Новых клубов на Западе появиться тоже не должно, те же «Лада» и «Сокол», по логике, будут на Востоке. Разве что ждать возрождения концепта клуба из Дубая? В нынешних условиях может и взлететь. Получается, что конкуренцию на Западе может возродить только армейское харакири в какой-то изощрённой форме. Но мазохисты там вроде не работают.

Что делать? Если формат конференций сохранится, возможно, стоит попробовать перевести «Ак Барс» на Запад, чтобы как-то уравновесить двух грандов. С казанским московским временем это оправданно логистически, да и в 90-е клуб из Казани играл в западной зоне нашего чемпионата. Конечно, это моментально лишает нас «зелёного дерби» и других привычных противостояний, которые стали уже привычными: те же матчи с «Авангардом» за последнее время по напряжению играм с Уфой не уступают. Однако будущее расширение КХЛ все равно неизбежно, и пока в претендентах ходят только восточные клубы: для избежания дисбаланса кого-то придётся перевести на Запад.

Многие выступают за возвращение к общей таблице, но это повлечёт за собой логистический кошмар. В те времена, когда существовала единая Суперлига, вероятность выхода дальневосточного клуба в плей-офф была мала — а в этом году одни этого добились, другие претендовали вплоть до последних матчей. Кроме того, минус этого варианта — отказ от привычных противостояний.

Как решить эту проблему? В плане формулы плей-офф ничего лучше нынешнего формата уже не выдумать, попытки придумать перекрёстные матчи выглядят методом, который подарит наше любимое ЦСКА — СКА на другой стадии. Армейский менеджмент может цинично сказать своим западным конкурентам: работайте лучше, сейчас потолок для всех одинаков. И ведь, если посмотреть на составы ЦСКА и СКА, уже давно нет ощущения, что это клубы с какой-то другой планеты. Если западные клубы не будут использовать свои ресурсы на максимум, то никакие танцы с формулой не помогут возродить конкуренцию.