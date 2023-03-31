Анатолий Харчук покинул пост генерального директора московского хоккейного клуба «Динамо»

«Московское “Динамо” продолжает подготовку к новому сезону. В ближайшее время будут сформированы тренерские штабы основной и молодежной команд бело-голубых. Хоккейный клуб “Динамо” желает Анатолию Георгиевичу успехов во всех начинаниях», — говорится в заявлении.

Харчуку 65 лет, он был президентом «Динамо» с 2004 по 2006 год. В 2005 году клуб стал чемпионом России, в 2006-м — обладателем Кубка европейских чемпионов. Позже в «Динамо» в разные годы он работал на постах исполняющего обязанности генерального директора и первого заместителя генерального директора. С 1997 по 2005 год Харчук был вице-президентом Олимпийского комитета России.