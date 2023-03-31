Текущие события
Хоккей. НХЛ
1.04
Баффало
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
1.04
Виннипег
Детройт
Хоккей. НХЛ
1.04
Ванкувер
Калгари
Хоккей. НХЛ
1.04
Аризона
Даллас
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Анахайм
41
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Вегас
ОТ
43
Все события
18:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» нацелился на защитника из топ-клуба КХЛ

Канадский защитник Коди Керран может продолжить карьеру в «Барысе». Астанинский клуб один из вариантов, которые рассматривает хоккеист, передают Vesti.kz со ссылкой на «Трансферы КХЛ/ХОККЕЙ».

Барыс
МеталлургКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: КХЛ

В сентябре он подписал годовой контракт с магнитогорским «Металлургом». За «Магнитку» провел 11 матчей и сделал пять результативных передач.

Керран начинал карьеру в «Калгари Кэнакс» из Юниорской хоккейной Лиги Альберты (AJHL). В сезоне-2009/10 перешел в «Спрюс Грув Сейнтс», с ним стал чемпионом AJHL. После этого оказался в команде университета Калгари, цвета которой защищал до 2015 года.

Впоследствии выступал за «Хартфорд Вулфпак» (AHL), «Гринвилль Свомп Рэббитс», «Эсбьорг Энерджи» из Дании, где стал чемпионом страны и лучшим снайпером Лиги среди защитников.

После играл в Норвегии, Швеции. В 2020 году вернулся в клуб «Сан Диего Гуллс» (AHL), а сезон-2021/22 закончил в «Провиденс Брюинс».

Фоторепортажи
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь