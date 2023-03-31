«Барыс» нацелился на защитника из топ-клуба КХЛ
Канадский защитник Коди Керран может продолжить карьеру в «Барысе». Астанинский клуб один из вариантов, которые рассматривает хоккеист, передают Vesti.kz со ссылкой на «Трансферы КХЛ/ХОККЕЙ».
Канадский защитник Коди Керран может продолжить карьеру в «Барысе». Астанинский клуб один из вариантов, которые рассматривает хоккеист, передают Vesti.kz со ссылкой на «Трансферы КХЛ/ХОККЕЙ».
В сентябре он подписал годовой контракт с магнитогорским «Металлургом». За «Магнитку» провел 11 матчей и сделал пять результативных передач.
Керран начинал карьеру в «Калгари Кэнакс» из Юниорской хоккейной Лиги Альберты (AJHL). В сезоне-2009/10 перешел в «Спрюс Грув Сейнтс», с ним стал чемпионом AJHL. После этого оказался в команде университета Калгари, цвета которой защищал до 2015 года.
Впоследствии выступал за «Хартфорд Вулфпак» (AHL), «Гринвилль Свомп Рэббитс», «Эсбьорг Энерджи» из Дании, где стал чемпионом страны и лучшим снайпером Лиги среди защитников.
После играл в Норвегии, Швеции. В 2020 году вернулся в клуб «Сан Диего Гуллс» (AHL), а сезон-2021/22 закончил в «Провиденс Брюинс».