«Барыс» нацелился на защитника из топ-клуба КХЛ

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В сентябре он подписал годовой контракт с магнитогорским «Металлургом». За «Магнитку» провел 11 матчей и сделал пять результативных передач.

Керран начинал карьеру в «Калгари Кэнакс» из Юниорской хоккейной Лиги Альберты (AJHL). В сезоне-2009/10 перешел в «Спрюс Грув Сейнтс», с ним стал чемпионом AJHL. После этого оказался в команде университета Калгари, цвета которой защищал до 2015 года.

Впоследствии выступал за «Хартфорд Вулфпак» (AHL), «Гринвилль Свомп Рэббитс», «Эсбьорг Энерджи» из Дании, где стал чемпионом страны и лучшим снайпером Лиги среди защитников.