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17:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» и «Авангард» объявили составы на первый матч финала Востока

Сегодня, 1 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт первый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом».

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Источник: РИА "Новости"

Команды объявили составы на стартовую встречу.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча серии между «Ак Барсом» и «Авангардом».

Примечательно, что за омичей сыграет защитник Дамир Шарипзянов, получивший травму в серии с «Металлургом», но успевший восстановиться к противостоянию с «Ак Барсом».

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Мифтахов).
Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Токранов — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;
Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.

Состав «Авангарда»:

Демченко (Мишуров).
Шарипзянов — Пайгин, Ткачёв — Найт — Буше;
Береглазов — Сведберг, Грицюк — Бродхёрст — Толчинский;
Белов — Киселевич, Якупов — Дергачёв — Телегин;
Давыдов, Дедунов — Малыхин — Жарков.

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