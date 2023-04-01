«Ак Барс» и «Авангард» объявили составы на первый матч финала Востока
Сегодня, 1 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт первый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом».
Сегодня, 1 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт первый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом».
Команды объявили составы на стартовую встречу.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча серии между «Ак Барсом» и «Авангардом».
Примечательно, что за омичей сыграет защитник Дамир Шарипзянов, получивший травму в серии с «Металлургом», но успевший восстановиться к противостоянию с «Ак Барсом».
Состав «Ак Барса»:
Билялов (Мифтахов).
Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Токранов — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;
Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.
Состав «Авангарда»:
Демченко (Мишуров).
Шарипзянов — Пайгин, Ткачёв — Найт — Буше;
Береглазов — Сведберг, Грицюк — Бродхёрст — Толчинский;
Белов — Киселевич, Якупов — Дергачёв — Телегин;
Давыдов, Дедунов — Малыхин — Жарков.