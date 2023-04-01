«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» и вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 в овертайме обыграл омский «Авангард» в первом матче финала Восточной конференции плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Татнефть-Арене» в Казани в присутствии 8 890 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кагарлицкий (3-я и 32-я минуты) и Кирилл Панюков (63). У проигравших отличился Корбэн Найт (50, 60), он сравнял счет в третьем периоде за три секунды до сирены. Нападающий казанцев Александр Радулов отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом и набрал 650-е очко в КХЛ, его одноклубник Артем Лукоянов сыграл 700-й матч в лиге. Нападающий «Ак Барса» Кагарлицкий и форвард «Авангарда» Сергей Толчинский провели 50-е матчи в плей-офф КХЛ.

«Ак Барс» повел в серии со счетом 1−0. В первом раунде плей-офф КХЛ казанцы прошли нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4−2, во втором — с таким же счетом одолели владивостокский «Адмирал». «Авангард» в первом раунде оказался сильнее «Сибири» (4−1), во втором — магнитогорского «Металлурга» (4−0). «Ак Барс» стал первой командой в истории КХЛ, которая вышла в полуфинал Кубка Гагарина без иностранцев в составе.

Команды шесть раз встречались в плей-офф: «Ак Барс» победил в первых трех сериях (2009, 2015, 2017), за «Авангардом» остались последние три (2019, 2021, 2022). На стадии финала конференции команды единственный раз встречались в 2021 году, тогда омичи выиграли серию со счетом 4−3.

По итогам регулярного сезона «Ак Барс» стал первым в Восточной конференции, «Авангард» занял третье место в турнирной таблице Востока. Команды шесть раз встречались в регулярном чемпионате, в четырех матчах побеждал «Ак Барс».