Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нэшвилл
Сент-Луис
00
Хоккей. НХЛ
22:00
Питтсбург
Бостон
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Авангард
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
2.04
Коламбус
Флорида
Хоккей. НХЛ
2.04
Монреаль
Каролина
Хоккей. НХЛ
2.04
Оттава
Торонто
Хоккей. НХЛ
2.04
Тампа-Бэй
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
2.04
Филадельфия
Баффало
Хоккей. НХЛ
2.04
Чикаго
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
2.04
Колорадо
Даллас
Хоккей. НХЛ
2.04
Аризона
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
2.04
Вегас
Миннесота
Хоккей. НХЛ
2.04
Сиэтл
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
2.04
Эдмонтон
Анахайм
Все события
19:48 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» и вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Ак Барс
АвангардКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Ак Барс"

КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 в овертайме обыграл омский «Авангард» в первом матче финала Восточной конференции плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Татнефть-Арене» в Казани в присутствии 8 890 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кагарлицкий (3-я и 32-я минуты) и Кирилл Панюков (63). У проигравших отличился Корбэн Найт (50, 60), он сравнял счет в третьем периоде за три секунды до сирены. Нападающий казанцев Александр Радулов отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом и набрал 650-е очко в КХЛ, его одноклубник Артем Лукоянов сыграл 700-й матч в лиге. Нападающий «Ак Барса» Кагарлицкий и форвард «Авангарда» Сергей Толчинский провели 50-е матчи в плей-офф КХЛ.

«Ак Барс» повел в серии со счетом 1−0. В первом раунде плей-офф КХЛ казанцы прошли нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4−2, во втором — с таким же счетом одолели владивостокский «Адмирал». «Авангард» в первом раунде оказался сильнее «Сибири» (4−1), во втором — магнитогорского «Металлурга» (4−0). «Ак Барс» стал первой командой в истории КХЛ, которая вышла в полуфинал Кубка Гагарина без иностранцев в составе.

Команды шесть раз встречались в плей-офф: «Ак Барс» победил в первых трех сериях (2009, 2015, 2017), за «Авангардом» остались последние три (2019, 2021, 2022). На стадии финала конференции команды единственный раз встречались в 2021 году, тогда омичи выиграли серию со счетом 4−3.

По итогам регулярного сезона «Ак Барс» стал первым в Восточной конференции, «Авангард» занял третье место в турнирной таблице Востока. Команды шесть раз встречались в регулярном чемпионате, в четырех матчах побеждал «Ак Барс».

«Ак Барс» ни разу не пропускал плей-офф КХЛ, казанская команда является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). «Авангард» не пропускал плей-офф КХЛ с сезона-2013/14, омская команда трижды выходила в финал Кубка Гагарина (2012, 2019, 2021) и выиграла трофей в 2021 году, победив в финальной серии ЦСКА (4−2). Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, в прошлогоднем финале армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга» (4−3).

Читайте также
Ак Барс
3:2ОТ
1:0, 1:0, 0:2
Авангард
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Карпин: следовало выразиться по-другому, потому что к словам цепляются
"На фоне чемпионата России чемпионат мира выглядел довольно скучно"
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь