Суперразвязка в первом матче финала Востока! «Ак Барс» ответил шоковым голом на чудо-спасение «Авангарда»

Хоккей КХЛ 2022-2023 Финалы конференций, 1.04.2023, 17:00 Ак Барс 3 Авангард 2 ОТ

Первый матч финала Востока оставил противоречивое впечатление из-за не самого высокого качества хоккея, но точно не разочаровал своим сюжетом. Особых сомнений в том, что «Авангард» и «Ак Барс» еще раскочегарятся и подарят нам обязательную программу из шести матчей, практически нет. И, кажется, сегодняшняя игра лишь доказывает тезис о потенциально затяжном характере этой пары.

Казанцы, которые с подачи «Адмирала» не имели возможности выпасть из тонуса, не стали тянуть с заброшенной шайбой и уже три минуты не дали пропасть своему первому большинству после удаления Наиля Якупова, неаккуратно махнувшему клюшкой в средней зоне. При этом гол первой спецбригаде Казани принес не витиеватый розыгрыш, а наброс от Вячеслава Войнова и четкое работа под воротами Александра Радулова и Дмитрия Кагарлицкого. И если «Магнитка» за всю серию так и не смогла вскрыть пятак Василия Демченко, то татарстанцы с первых смен обозначали, что они готовы вскапывать его и идти искать шайбу с мясом.

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«Ак Барс» вопреки стереотипам не ушел после 1:0 в глухой откат и временами старался играть активно без шайбы, демонстрируя неплохой форчекинг. Правда, инициативу казанцы все же отдали, и во втором периоде «Авангард» был по-настоящему близок к своей первой шайбе в серии. Однако вместо того, чтобы сравнять и пробить Тимура Билялова, подтащившего хозяев в стрессовые моменты, омичи пропустили еще одну от Кагарлицкого, заигравшись в чужой зоне и словив выход «1 в 0».

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Вернуться в погоню за казанцами, которые с преимуществом в две совсем самоуспокоились и попытались сыграть по счету, команде Кравца помогло большинство в середине третьей двадцатиминутки. И сибиряки не были бы собой, не реализуй они усилиями отряда палачей во главе с Корбэном Найтом свою первую попытку. В итоге удаление Василия Токранова и не выброшенная из зоны шайба Кириллом Петровым подарили Казани максимально нервную концовку.

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Впрочем, стартовый матч уже традиционного противостояния не был бы полноценным без спасительного гола за несколько секунд до сирены. И в том, что казанцы позволили сравнять сопернику, потерявшему игровой ритм после быстрого прохода «Магнитки», они могут винить только сами себя. «Авангард» большую часть третьего периода выглядел максимально тяжело в равных составах и не был похож на команду, которая наиграла на вторую шайбу. Но тут на помощь им пришло удаление коренного омича Кирилла Семенова, вновь давшего шанс сибирскому большинству в самой концовке и подарившего нам настоящий шедевр имени Ивана Телегина.

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Жаль, что воистину гениальный пас 6-го номера «Ястребов» оказался помножен на ноль уже на четвертой минуте овертайма. Причем победный гол «Ак Барса» сотворила пара Семенов — Панюков. Если первый ненароком помог своей команде выбросом шайбы в небеса за минуту до дубля Найта, то второй при счете 2:1 упустил роскошной голевой момент у ворот Демченко. Кто, как не они, должны были отмазываться в овертайме и искупать ошибки решающей шайбой?

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