Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
ЦСКА
01
Хоккей. НХЛ
20:00
Вашингтон
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
22:30
Сент-Луис
Бостон
Хоккей. НХЛ
3.04
Каролина
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
3.04
Коламбус
Оттава
Хоккей. НХЛ
3.04
Питтсбург
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
3.04
Виннипег
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
3.04
Торонто
Детройт
Хоккей. НХЛ
3.04
Ванкувер
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
3.04
Калгари
Анахайм
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Сан-Хосе
27
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Миннесота
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Лос-Анджелес
13
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Анахайм
60
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Даллас
52
Все события
17:09 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА и ЦСКА объявили составы на первый матч финала Запада

Сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт первый матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.

СКА
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Состав ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков);
Окулов — Каменев — Плотников, Классон — Нестеров;
Мамин — Соркин — Григоренко, Дыбленко — Диц;
Слепышев — Светлаков — Карнаухов, Провольнев — Сергеев;
Полтапов — Мингачёв — Абрамов, Брюквин — Макаров.

Состав СКА:

Николаев (Подъяпольский);
Гусев — Хуснутдинов — Яшкин, Педан — Ожиганов;
Жафяров — Глотов — Хайруллин, Никишин — Фальковский;
Зыков — Бардаков — Галимов, Камалов — Рукавишников;
Гребенщиков — Комаров — Поляков — Прохоркин, Коромыслов.

В сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Большунова не пустят на Игры из-за воинского звания. Это другое...
Россию вымарывают из спорта. Почему нельзя соглашаться на условия МОК
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь