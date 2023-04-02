СКА и ЦСКА объявили составы на первый матч финала Запада
Сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт первый матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.
Сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт первый матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.
Состав ЦСКА:
Рейдеборн (Шарыченков);
Окулов — Каменев — Плотников, Классон — Нестеров;
Мамин — Соркин — Григоренко, Дыбленко — Диц;
Слепышев — Светлаков — Карнаухов, Провольнев — Сергеев;
Полтапов — Мингачёв — Абрамов, Брюквин — Макаров.
Состав СКА:
Николаев (Подъяпольский);
Гусев — Хуснутдинов — Яшкин, Педан — Ожиганов;
Жафяров — Глотов — Хайруллин, Никишин — Фальковский;
Зыков — Бардаков — Галимов, Камалов — Рукавишников;
Гребенщиков — Комаров — Поляков — Прохоркин, Коромыслов.
В сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.