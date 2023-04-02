ЦСКА обыграл СКА в третьем овертайме в первом матче финала Западной конференции КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях со счетом 3:2 в третьем овертайме обыграл петербургский СКА в первом матче финала Восточной конференции плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье в Ледовом дворце в присутствии 12 426 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Максим Мамин (2-я минута), Владислав Каменев (58) и Никита Нестеров (103). У СКА отличились Святослав Гребенщиков (24) и Александр Никишин (27). Защитник ЦСКА Даррен Диц отметился одной голевой передачей и набрал 200-е очко в КХЛ. Нападающий красно-синих Константин Окулов провел 500-й матч в лиге.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1−0, второй матч пройдет 4 апреля в Санкт-Петербурге.

ЦСКА и СКА девятый раз играют друг с другом в плей-офф КХЛ, красно-синие одержали пять побед в серии, СКА — три. Дважды команды встречались в первом раунде, клубы проводят седьмую серию в финале Западной конференции и пятую серию в финале Запада подряд. Последний раз СКА побеждал в серии плей-офф до четырех побед против ЦСКА в 2015 году, уступая со счетом 0−3. Московские армейцы оказались сильнее в последних пяти сериях плей-офф (2016, 2018, 2019, 2021, 2022).

СКА стал победителем регулярного чемпионата, команда набрала 105 очков, ЦСКА занял второе место с 94 очками. В первом раунде плей-офф СКА со счетом 4−2 обыграл минское «Динамо», во втором раунде подопечные Романа Ротенберга были сильнее нижегородского «Торпедо» (4−0). ЦСКА в первом раунде плей-офф был сильнее череповецкой «Северстали», во втором подопечные Сергея Федорова обыграли ярославский «Локомотив», обе серии закончились со счетом 4−3.