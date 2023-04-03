Каменский предложил новый формат овертаймов в плей-офф КХЛ

"Буллиты — это лотерея, всегда 50 на 50. Если команды не могут забросить шайбу в овертайме, то переводить игру в серию буллитов неправильно. Да, для игроков и болельщиков тяжело выдерживать по два, три овертайма. Риск получить травму на льду повышается, меньше времени для восстановления. У меня есть идея, которая устроит всех, но рассмотрит ли КХЛ? Не знаю.