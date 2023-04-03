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12:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Каменский предложил новый формат овертаймов в плей-офф КХЛ

Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский заявил, что формат овертаймов в Кубке Гагарина следует изменить.

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Источник: РИА "Новости"

"Буллиты — это лотерея, всегда 50 на 50. Если команды не могут забросить шайбу в овертайме, то переводить игру в серию буллитов неправильно. Да, для игроков и болельщиков тяжело выдерживать по два, три овертайма. Риск получить травму на льду повышается, меньше времени для восстановления. У меня есть идея, которая устроит всех, но рассмотрит ли КХЛ? Не знаю.

Надо менять регламент овертаймов, он несовершенный. Я бы предложил играть первый овертайм — «пять на пять», второй — «четыре на четыре». Если и там не смогли забросить, то продолжать игру в формате «три на три».

Борьба за Кубок нешуточная, поэтому выявлять победителя можно только через дополнительное время", — сказал Каменский Legalbet.

Напомним, накануне в матче СКА — ЦСКА впервые в текущем розыгрыше Кубка Гагарина команды дошли до третьего овертайма.

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