Клуб КХЛ определился с будущим защитника сборной Казахстана

Блэкер — канадский игрок, получивший гражданство Казахстана и не являющийся легионером, присоединился к команде в 2021 году. За время выступлений в «Автомобилисте» он провел 100 матчей в КХЛ, включая Кубок Гагарина, заработав 36 баллов за результативность (9+27) и показатель полезности +11.

В прошлом сезоне Блэкер занял второе место среди игроков команды по среднему времени на льду за матч (21:01), второе место среди защитников по силовым приемам (61) и пятое место среди всех игроков по блокшотам (64).

В составе «Барыса» Блэкер выступал с 2018 по 2021 год. В общей сложности он провел за столичный клуб 174 матча, набрав 55 очков (10+45).