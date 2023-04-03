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15:58 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КХЛ определился с будущим защитника сборной Казахстана

Защитник Джесси Блэкер продолжит выступления в составе «Автомобилиста» по новому контракту, который будет действовать до 30 апреля 2025 года, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба из Екатеринбурга.

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Блэкер — канадский игрок, получивший гражданство Казахстана и не являющийся легионером, присоединился к команде в 2021 году. За время выступлений в «Автомобилисте» он провел 100 матчей в КХЛ, включая Кубок Гагарина, заработав 36 баллов за результативность (9+27) и показатель полезности +11.

В прошлом сезоне Блэкер занял второе место среди игроков команды по среднему времени на льду за матч (21:01), второе место среди защитников по силовым приемам (61) и пятое место среди всех игроков по блокшотам (64).

В составе «Барыса» Блэкер выступал с 2018 по 2021 год. В общей сложности он провел за столичный клуб 174 матча, набрав 55 очков (10+45).

За сборную Казахстана натурализованный канадец сыграл 21 матч, в которых набрал 8 очков (3+5).

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