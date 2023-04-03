«Авангард» сравнял счет в серии финала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом»

КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 3:2 обыграл казанский «Ак Барс» во втором матче финала Восточной конференции плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в понедельник на «Татнефть-Арене» в Казани в присутствии 8 890 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Сведберг (17-я минута), Рид Буше (29), Алекс Броадхерст (39). У проигравших отличились Артем Лукоянов (47), Дмитрий Юдин (60). После второго периода тренерский штаб «Ак Барса» произвел замену вратаря: вместо Тимура Билялова на площадке появился Амир Мифтахов. Для вратаря омичей Василия Демченко этот матч стал 300-м в КХЛ.

Счет в серии стал равным — 1−1. Следующий матч пройдет в Омске 5 апреля. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Авангард» оказался сильнее новосибирской «Сибири» (4−1), во втором — магнитогорского «Металлурга» (4−0). Казанцы в первом раунде обыграли нижнекамский «Нефтехимик» (4−2), во втором — владивостокский «Адмирал» (4−2). «Ак Барс» стал первой командой в истории КХЛ, вышедшей в полуфинал Кубка Гагарина без иностранцев в составе.

Команды шесть раз встречались в плей-офф КХЛ: «Ак Барс» победил в первых трех сериях (2009, 2015, 2017), за «Авангардом» остались последние три противостояния (2019, 2021, 2022). На стадии финала конференции команды единственный раз встречались в 2021 году, тогда омичи выиграли серию со счетом 4−3. По итогам регулярного сезона «Ак Барс» стал первым в Восточной конференции, «Авангард» занял третье место. Команды шесть раз встречались в регулярном чемпионате, в четырех матчах победил казанский клуб.