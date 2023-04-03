Радулов схватился с огромным шведом! И увидел победный гол «Авангарда» из штрафного бокса

Первый матч финальной серии Восточной конференции остался за «Ак Барсом» — 3:2 (ОТ). Интересно, что казанцы вели 2:0, гости отыгрались в самой концовке, но в овертайме сильнее оказалась команда Зинэтулы Билялетдинова.

«В таких матчах удаляться нельзя. Мы говорим об этом постоянно. Бывают такие случаи. Панюков не забил в пустые ворота? Я не видел эту ситуацию. Мне неудобно было смотреть. Но вроде он в штангу попал. Он старается, играет так, как мы просим, я им доволен. Мы понимаем, что удаляться нельзя. Они здорово используют большинство, разыгрывают его», — возмущался на пресс-конференции главный тренер татарстанского клуба.

На вторую встречу в состав казанцев вернулся защитник Лучевников, который приболел перед прошлой игрой. Он заменил оставшегося вне заявки Токранова. У «ястребов» появился травмированный ранее Чистяков (видимо, вышел на уколах), а Давыдова, заявленного на первый матч, отправили на усиление «Омских ястребов» в МХЛ, где молодой защитник уже сегодня сыграл в победной встрече со «СКА-1946». Кроме того, не оказалось в составе «Авангарда» защитника Богдана Киселевича.

Первый период остался за сибирским клубом. Счёт мог открывать уже Толчинский, попавший в штангу их выгоднейшей позиции. Казань, правда, ответила своим убойным моментом на чужом пятаке.

Единственный же гол случился ближе к концовке. Толчинский привёз шайбу в казанскую зону, Грицюк попытался выбраться на пятак, хотя бросить не сумел, но помог высокорослый Сведберг, который дождался отскока от борта и мощным броском поразил цель. Билялов в данном эпизоде оказался бессилен. «Ак Барс» играл прилично, но для победы в плей-офф этого не хватает.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7db2c960e4dbd4ae&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456275111&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во второй двадцатиминутке омичи серьёзно увеличили своё преимущество. Сперва из своего фирменного «офиса» в большинстве (кстати, две минуты выписали Билялову) забил Буше. Ткачёв выдержал нужную паузу и от лицевой сделал передачу на вершину левого круга вбрасывания, откуда накатившийся американец в касание зарядил в дальнюю девятку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=520a1d58943981da&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456275113&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В очередную стычку вступил Радулов, потолкавшийся с громилой Сведбрегом. Оба отправились в боксы для штрафников. Именно под самый занавес периода как раз в формате «4 на 4» казанцы загубили перспективную контратаку, а омичи в ответ реализовали свой выпад. Толчинский на синей линии сделал передачу на ход Бродхёрсту, который продвинулся к воротам, убрал шайбу под неудобную руку и бросил под щитками голкипера. 3:0 после 40 минут игры — более чем солидное преимущество «Авангарда».

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На третий период в воротах «Ак Барса» появился Амир Мифтахов. Гости стали играть грамотно и по счёту, торопиться команде Михаила Кравеца было некуда.

Казань прилично прибавила, в итоге Лукоянов отметился первым голом в нынешнем плей-офф. У хозяев прошла классная атака, Артём дождался перевода на левый круг вбрасывания, откуда хлёстким кистевым броском загнал шайбу в дальний верхний угол ворот Демченко.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6b544a126dbdc0af&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456275117&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За две минуты до сирены Ткачёв не реализовал выход один на один, бросив в штангу. Билялетдинов заменил голкипера на шестого полевого хоккеиста — Юдин забил с кистей за три секунды до сирены. А началось всё, как это часто бывает, с выигранного в чужой зоне вбрасывания.