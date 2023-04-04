«Ак Барс» и БК Winline создали уникальное предматчевое шоу
На прошедших выходных «Ак Барс» и БК Winline организовали уникальное предматчевое 3D-шоу в Казани.
На прошедших выходных «Ак Барс» и БК Winline организовали уникальное предматчевое 3D-шоу в Казани.
Перед началом серии с омским «Авангардом» партнер казанского клуба Winline подарил болельщикам яркое предматчевое шоу с лазерными проекциями, 3D-проекциями и светящимися браслетами для каждого болельщика.
Кульминацией шоу стал сброс из-под сводов арены 1000 парашютов с мерчем из совместной коллекции «Winline&Ак Барс». Зрители впервые в России стали частью подобной активности на хоккейном стадионе.
Вся арена зарядилась эмоциями, которые помогли «Ак Барсу» победить «Авангард» в первом матче финала Восточной конференции в овертайме со счетом 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).
После двух матчей счет в серии — 1:1. Следующая встреча противостояния пройдет в Омске 5 апреля.