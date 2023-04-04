«Ак Барс» и БК Winline создали уникальное предматчевое шоу

Перед началом серии с омским «Авангардом» партнер казанского клуба Winline подарил болельщикам яркое предматчевое шоу с лазерными проекциями, 3D-проекциями и светящимися браслетами для каждого болельщика.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3e0e5b8c5f06183f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-56643473&hd=2&id=456245148&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кульминацией шоу стал сброс из-под сводов арены 1000 парашютов с мерчем из совместной коллекции «Winline&Ак Барс». Зрители впервые в России стали частью подобной активности на хоккейном стадионе.

Вся арена зарядилась эмоциями, которые помогли «Ак Барсу» победить «Авангард» в первом матче финала Восточной конференции в овертайме со счетом 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).