Отца хоккеиста Матвея Мичкова нашли погибшим
Андрею Мичкову был 51 год.
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Отец нападающего клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Матвея Мичкова Андрей Мичков найден погибшим. Об этом во вторник сообщает пресс-служба клуба.
4 апреля сообщество спасательного отряда «Лиза Алерт» на своей странице во «ВКонтакте» сообщило, что Мичков не выходит на связь с 2 апреля. Андрею Мичкову был 51 год.
«Поиски Андрея Мичкова прекращены, он найден, погиб, — говорится в заявлении “Сочи”. — Хоккейный клуб “Сочи” приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова. Клуб окажет семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь».
Матвею Мичкову 18 лет, он является чемпионом юношеской Олимпиады (2020), серебряным призером юниорского чемпионата мира (2021), на котором был признан самым ценным игроком турнира, и победителем Кубка Глинки/Гретцки (2021). В ноябре 2021 года в матче первого тура Кубка Карьяла против сборной Финляндии Мичков стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную, а в матче против команды Швеции — самым молодым автором гола в составе взрослой сборной.