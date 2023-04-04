Отца хоккеиста Матвея Мичкова нашли погибшим

4 апреля сообщество спасательного отряда «Лиза Алерт» на своей странице во «ВКонтакте» сообщило, что Мичков не выходит на связь с 2 апреля. Андрею Мичкову был 51 год.

Матвею Мичкову 18 лет, он является чемпионом юношеской Олимпиады (2020), серебряным призером юниорского чемпионата мира (2021), на котором был признан самым ценным игроком турнира, и победителем Кубка Глинки/Гретцки (2021). В ноябре 2021 года в матче первого тура Кубка Карьяла против сборной Финляндии Мичков стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную, а в матче против команды Швеции — самым молодым автором гола в составе взрослой сборной.