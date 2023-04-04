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22:17 (мск), источник: Чемпионат.com

После финальной сирены матча СКА — ЦСКА завязалась массовая потасовка

В Санкт-Петербурге завершился второй матч в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. СКА принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева. Счёт в серии равный — 1−1.

СКА
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Источник: РИА "Новости"

После финальной сирены на льду завязалась массовая потасовка. Наиболее активное участие приняли защитник ЦСКА Даррен Диц и форвард СКА Дмитрий Яшкин. Развития потасовка не получила, и команды отправились в раздевалку.

Напомним, по ходу третьего периода Яшкин ударил клюшкой форварда москвичей Сергея Плотникова, после чего хоккеист ЦСКА получил травму и ушёл в раздевалку.

Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.

СКА
2:1
0:1, 1:0, 1:0
ЦСКА
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