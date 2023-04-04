После финальной сирены матча СКА — ЦСКА завязалась массовая потасовка

Хоккей, КХЛ, Финалы конференций4.04.2023, 19:30 (МСК UTC+3)Ледовый дворец, 12363 зрителя
|Роман Ротенберг
|Сергей Федоров
|Дмитрий Николаев
|Адам Рейдеборн
|01:54
|Владислав Провольнев
|09:51
|Марат Хуснутдинов
|16:17
|Андрей Светлаков(Антон Слепышев, Даррен Дитц)
|24:15
|Константин Окулов
|24:49
|Марат Хуснутдинов
|27:14
|Эмиль Галимов
|34:31
|Валентин Зыков(Игорь Ожиганов, Дамир Жафяров)
|37:48
|Сергей Плотников
|40:53
|Андрей Педан
|48:39
|Михаил Воробьев(Александр Никишин, Марат Хайруллин)
|53:12
|Андрей Светлаков
|56:38
|Даррен Дитц
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)