После финальной сирены матча СКА — ЦСКА завязалась массовая потасовка

После финальной сирены на льду завязалась массовая потасовка. Наиболее активное участие приняли защитник ЦСКА Даррен Диц и форвард СКА Дмитрий Яшкин. Развития потасовка не получила, и команды отправились в раздевалку.

Напомним, по ходу третьего периода Яшкин ударил клюшкой форварда москвичей Сергея Плотникова, после чего хоккеист ЦСКА получил травму и ушёл в раздевалку.