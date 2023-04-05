Хоккеиста «Металлурга» Кошелева оштрафовали за дачу взятки за уклонение от армии

ТАСС, 5 апреля. Ленинский районный суд Уфы оштрафовал на 2,2 млн рублей нападающего магнитогорского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Семена Кошелева по делу о даче взятки за уклонение от службы в армии и за поступление в вуз, сообщили ТАСС в пресс-службе суда в среду.

«[Суд назначил наказание в виде штрафа в размере] 2,2 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении Кошелева поступило 17 января. Хоккеист обвинялся в даче взятки должностному лицу в крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 291 УК РФ). Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, он подозревается в даче взятки за уклонение от воинской службы и способствование в поступлении в уфимский университет, а также за сдачу экзаменов.