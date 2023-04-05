Названа предварительная причина смерти отца Мичкова
Отец хоккеиста Матвея Мичкова мог утонуть, так как ему стало плохо с сердцем и он упал в пруд, сообщается в телеграм-канале 112.
Отец хоккеиста Матвея Мичкова мог утонуть, так как ему стало плохо с сердцем и он упал в пруд, сообщается в телеграм-канале 112.
На теле 51-летнего Андрея Мичкова не обнаружено признаков насильственной смерти. Тем не менее пока рассматриваются все версии случившегося.
Во вторник в первой половине дня стало известно о пропаже отца Мичкова. Отмечалось, что мужчина 2 апреля вышел из квартиры в Сочи, где проживал с семьей, и не вернулся. Позднее появилась информация о том, что Андрея Мичкова обнаружили мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.
Матвей Мичков в текущем сезоне КХЛ выступал в аренде в «Сочи», а права на форварда принадлежат СКА. За «южан» он провел 27 матчей и набрал 20 (9+11) очков. Летом форвард должен быть выбран в топ-5 драфта НХЛ.
Отец Матвея играл важнейшую роль в карьере и жизни сына: он был его первым тренером и сопровождал на всех международных стартах. Свой первый гол за сборную России Матвей посвятил отцу. Он забил его в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 4 дней.
Вскоре после смерти отца Матвей опубликовал в соцсетях пост со словами: «Ты был лучшим папой… Я тобой горжусь… Я люблю тебя…».