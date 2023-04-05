«Авангард» и «Ак Барс» объявили составы на третий матч финала Востока

«Авангард» и «Ак Барс» объявили составы на третий матч финала Востока

Сегодня, 5 апреля, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» пройдёт третий матч финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом».