«Авангард» и «Ак Барс» объявили составы на третий матч финала Востока
Сегодня, 5 апреля, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» пройдёт третий матч финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом».
Сегодня, 5 апреля, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» пройдёт третий матч финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом».
Команды объявили составы на эту встречу.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча серии между «Ак Барсом» и «Авангардом».
По сравнению со второй встречей состав казанцев пополнят Никита Евсеев и Динар Хафизуллин, однако не сыграет Вячеслав Войнов.
Состав «Ак Барса»:
Билялов (Мифтахов).
Юдин — Лучевников, Воронков — Сафонов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Хафизуллин — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;
Терехов — Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк;
Состав «Авангарда»:
Демченко (Мишуров).
Шарипзянов — Пайгин, Ткачёв — Найт — Буше;
Береглазов — Сведберг, Грицюк — Бродхёрст — Толчинский;
Белов — Чистяков, Якупов — Дергачёв — Телегин;
Дедунов — Малыхин — Жарков.