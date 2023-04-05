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20:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» повел в серии ½ финала плей-офф против «Авангарда»

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» одержал волевую победу над омским «Авангардом» в третьем матче серии финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.

Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Омске, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы на счету Никиты Евсеева (55-я минута), Александра Радулова (57) и Вадима Шипачева (73). У хозяев отличились Рид Буше (34) и Владимир Ткачев (46).

Евсеев стал самым молодым хоккеистом в истории «Ак Барса», отличавшимся в плей-офф КХЛ. Защитник поразил ворота «Авангарда» в возрасте 18 лет и 330 дней. Предыдущее достижение принадлежало Дмитрию Кателевскому (19 лет и 52 дня).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Ак Барса», который снова вышел вперед в противостоянии. Следующий матч пройдет в Омске 7 апреля.

Авангард
2:3ОТ
0:0, 1:0, 1:2
Ак Барс
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