«Ак Барс» повел в серии ½ финала плей-офф против «Авангарда»

Встреча, прошедшая в среду в Омске, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы на счету Никиты Евсеева (55-я минута), Александра Радулова (57) и Вадима Шипачева (73). У хозяев отличились Рид Буше (34) и Владимир Ткачев (46).

Евсеев стал самым молодым хоккеистом в истории «Ак Барса», отличавшимся в плей-офф КХЛ. Защитник поразил ворота «Авангарда» в возрасте 18 лет и 330 дней. Предыдущее достижение принадлежало Дмитрию Кателевскому (19 лет и 52 дня).