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19:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Кто выйдет вперёд в серии СКА — ЦСКА?

Сегодня, 6 апреля, на «ЦСКА-Арене» в Москве пройдёт третий матч серии финала Западной конференции Кубка Гагарина, в котором столичный ЦСКА примет СКА из Санкт-Петербурга.

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Источник: РИА "Новости"

В первых двух играх серии, которые прошли в Северной столице, команды обменялись победами. Сначала это сделали подопечные Сергея Фёдорова (3:2 ОТ), а во второй игре удача улыбнулась армейцам с берегов Невы (2:1).

Матч начнётся в 19:30 мск.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.

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