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22:20 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл СКА в третьем матче финала Западной конференции КХЛ и вышел вперед в серии

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 4:0 обыграл петербургский СКА в третьем матче финальной серии Западной конференции плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в четверг на «ЦСКА-Арене» в присутствии 10 250 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Константин Окулов (24-я минута), Владислав Каменев (40), Максим Соркин (55), Фредрик Классон (60, в пустые ворота).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч пройдет в Москве 8 апреля. СКА впервые в текущем плей-офф завершил матч без заброшенных шайб. Единственной из оставшихся в текущем плей-офф команд, которые забрасывали в каждой игре, остался омский «Авангард».

ЦСКА и СКА девятый раз играют друг с другом в плей-офф КХЛ, московские армейцы одержали пять побед в серии, СКА — три. Дважды команды встречались в первом раунде, клубы проводят седьмую серию в финале Западной конференции и пятую — подряд. Последний раз СКА побеждал в серии плей-офф до четырех побед против ЦСКА в 2015 году, уступая со счетом 0−3. Московские армейцы оказались сильнее в последних пяти сериях плей-офф (2016, 2018, 2019, 2021, 2022).

ЦСКА
4:0
0:0, 2:0, 2:0
СКА
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