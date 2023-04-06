ЦСКА обыграл СКА в третьем матче финала Западной конференции КХЛ и вышел вперед в серии

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч пройдет в Москве 8 апреля. СКА впервые в текущем плей-офф завершил матч без заброшенных шайб. Единственной из оставшихся в текущем плей-офф команд, которые забрасывали в каждой игре, остался омский «Авангард».

ЦСКА и СКА девятый раз играют друг с другом в плей-офф КХЛ, московские армейцы одержали пять побед в серии, СКА — три. Дважды команды встречались в первом раунде, клубы проводят седьмую серию в финале Западной конференции и пятую — подряд. Последний раз СКА побеждал в серии плей-офф до четырех побед против ЦСКА в 2015 году, уступая со счетом 0−3. Московские армейцы оказались сильнее в последних пяти сериях плей-офф (2016, 2018, 2019, 2021, 2022).