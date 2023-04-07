СМИ: Гусева из-за употребления пива вывели из состава СКА

«Матч ТВ» стало известно от источника, что Гусев не примет участия в четвертом матче серии, которая состоится в субботу. Более того, он отстранен от основного состава СКА. С хоккеистом при этом остались на связи, сохранив хорошие отношения.

Это связано с определенной зависимостью игрока, которая имеет отношение к употреблению пива. Эта проблема тянется с Олимпиады‑2022 в Пекине. По этой же причине Гусев не играл с 30 января по 16 февраля, когда в СКА его возвращали в физическую форму. В дальнейшем игрок вернется в состав, и в команде ему окажут всяческую помощь и поддержку.