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17:06 (мск), источник: Sports.Ru

Войнов сыграет за «Ак Барс» в 4-м матче серии с «Авангардом», Хафизуллин пропустит игру

Игра состоится сегодня, 7 апреля. Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Источник: ХК "Авангард"

Защитник не выходил на лед в третьем матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина против омского клуба (2−1).

В нынешнем плей-офф на счету 33-летнего Войнова 13 матчей и 8 (0+8) очков при показателе полезности «-2».

Защитник Динар Хафизуллин пропустит игру.

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