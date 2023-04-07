Войнов сыграет за «Ак Барс» в 4-м матче серии с «Авангардом», Хафизуллин пропустит игру
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Игра состоится сегодня, 7 апреля. Начало — в 16:30 по московскому времени.
Игра состоится сегодня, 7 апреля. Начало — в 16:30 по московскому времени.
Защитник не выходил на лед в третьем матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина против омского клуба (2−1).
В нынешнем плей-офф на счету 33-летнего Войнова 13 матчей и 8 (0+8) очков при показателе полезности «-2».
Защитник Динар Хафизуллин пропустит игру.