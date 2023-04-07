Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Ак Барс
01
Хоккей. НХЛ
05:30
Сиэтл
Аризона
42
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Колорадо
26
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Филадельфия
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Лос-Анджелес
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Чикаго
30
Все события
18:52 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» увеличил преимущество в серии финала Восточной конференции КХЛ с «Авангардом»

Казанский клуб выиграл четвертый матч и повел в серии со счетом 3−1.

Авангард
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Ак Барс"

ТАСС, 7 апреля. Казанский «Ак Барс» со счетом 1:0 обыграл омский «Авангард» в четвертом матче серии финала Восточной конференции плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «G-Drive — Арене» в Омске, на ней присутствовало 12 011 зрителей, что является новым рекордом посещаемости арены.

Шайбу забросил Дмитрий Воронков (55). Защитник «Авангарда» Антон Белов провел 150-й матч в плей-офф КХЛ.

«Ак Барс» ведет в серии со счетом 3−1. Следующий матч противостояния пройдет в Казани 9 апреля, начало встречи запланировано на 17:00 мск.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Авангард» оказался сильнее новосибирской «Сибири» (4−1), во втором — магнитогорского «Металлурга» (4−0). Казанцы в первом раунде обыграли нижнекамский «Нефтехимик» (4−2), во втором — владивостокский «Адмирал» (4−2). «Ак Барс» стал первой командой в истории КХЛ, вышедшей в полуфинал Кубка Гагарина без иностранцев в составе.

Команды шесть раз встречались в плей-офф КХЛ: «Ак Барс» победил в первых трех сериях (2009, 2015, 2017), за «Авангардом» остались последние три противостояния (2019, 2021, 2022). На стадии финала конференции команды единственный раз встречались в 2021 году, тогда омичи выиграли серию со счетом 4−3. По итогам регулярного сезона «Ак Барс» стал первым в Восточной конференции, «Авангард» занял третье место. Команды шесть раз встречались в регулярном чемпионате нынешнего сезона, в четырех матчах победил казанский клуб.

«Авангард» не пропускал плей-офф КХЛ с сезона-2013/14, омская команда трижды выходила в финал Кубка Гагарина (2012, 2019, 2021) и выиграла трофей в 2021 году, победив в финальной серии ЦСКА (4−2). «Ак Барс» ни разу не пропускал плей-офф КХЛ, казанская команда является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). Действующим победителем плей-офф является ЦСКА, в прошлогоднем финале армейцы оказались сильнее «Металлурга» (4−3).

Читайте также
Авангард
0:1
0:0, 0:0, 0:1
Ак Барс
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Карпин: следовало выразиться по-другому, потому что к словам цепляются
"На фоне чемпионата России чемпионат мира выглядел довольно скучно"
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь