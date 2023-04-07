«Авангард» — на грани вылета из плей-офф. «Ак Барс» выиграл оба матча в Омске

«Ак Барс» выиграл второй матч подряд в Омске и увеличил свое преимущество в финале Востока, поведя 3−1. Для выхода в следующую стадию ему достаточно одной победы.

«Авангард» попытался с самого начала делать то же самое, что принесло ему локальный успех в прошлой встрече — активно идти вперед и не давать обороне соперника ни малейшей передышки. Для казанцев бодрый старт омской команды сюрпризом не стал. Они очень грамотно справились с давлением и выровняли ситуацию.

Оказалось, что кроме высокого индивидуального мастерства лидеров и возможности увеличить темп в арсенале «Авангарда» больше ничего серьезного нет. Игра держала в напряжении, но на веселые и захватывающие действия была скупа. Босс омичей Александр Крылов не мог спокойно сидеть на одном месте и нервно ходил по своей ложе, пытаясь справиться с волнением.

Во втором периоде и ему, и остальным поклонникам «ястребов» было впору бегать и одновременно принимать любые доступные успокоительные средства. «Ак Барс» сильно прибавил и постоянно нагружал вратаря Демченко работой. Однажды голкипер даже выронил шайбу, которая пересекла ленточку, но сделал он это после очевидного контакта с форвардом соперника Воронковым. Видеопросмотр не оставил сомнений — казанец въехал в Демченко по собственной инициативе. Гол справедливо не был засчитан.

Удаления Дыняка и Лукоянова на последней минуте второго периода подарили шикарный шанс хозяевам. В начале третьего периода «Авангард» на протяжении минуты разыгрывал «пять на три» настолько плохо, что Крылов в ложе мог бы крушить — его бы понял в этот момент любой. Омичи действовали интереснее, но извлечь из этой активности реальные плоды им не удалось. Зато Воронков своего добился. Он снова заехал на чужой пятачок как к себе домой и рикошетом от Демченко протолкнул шайбу в ворота.

Тренерский штаб «Авангарда» снова запросил видеопросмотр и прогадал. Все было чисто. Спастись «ястребам» не удалось, и теперь их судьба висит на волоске.