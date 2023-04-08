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16:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Никита Гусев не попал в состав СКА на четвёртый матч серии финала Запада с ЦСКА

Сегодня, 8 апреля, в Москве пройдёт четвёртый матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Счёт в серии — 2−1 в пользу москвичей.

Клубы объявили составы на сегодняшнюю встречу.

Отметим, что в состав СКА не попал нападающий Никита Гусев.

Состав ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков).
Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников;
Дыбленко — Диц, Мамин — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Сергеев, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;
Макаров — Дронык, Гуськов — Мингачёв — Абрамов.

Состав СКА:

Николаев (Подъяпольский).
Никишин — Фальковский, Галимов — Хуснутдинов — Яшкин;
Педан — Ожиганов, Гребенщиков — Воробьёв — Хайруллин;
Камалов — Пашнин, Зыков — Бардаков — Волков;
Коромыслов, Поляков — Глотов — Кетов; Комаров.

Следующие игры в текущей серии розыгрыша Кубка Гагарина пройдут 8 апреля, а в случае необходимости — 10 и 12 апреля 2023 года.

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