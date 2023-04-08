СКА во второй раз сравнял счет в финальной серии Западной конференции КХЛ против ЦСКА

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Степан Фальковский (39-я минута), Александр Волков (39) и Захар Бардаков (58). У проигравших отличился Константин Окулов (25). Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков сделал результативную передачу, которая стала для него 100-й за время выступления в КХЛ.

Хоккеисты СКА во второй раз по ходу серии с ЦСКА смогли восстановить паритет. Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Следующая встреча пройдет 10 апреля в Санкт-Петербурге.

ЦСКА и СКА девятый раз играют друг с другом в плей-офф КХЛ, московские армейцы одержали пять побед в серии, СКА — три. Дважды команды встречались в первом раунде, клубы проводят пятую подряд серию в финале Западной конференции. Последний раз СКА побеждал ЦСКА в серии плей-офф до четырех побед в 2015 году, уступая со счетом 0−3. Московские армейцы оказывались сильнее в последних пяти сериях плей-офф (2016, 2018, 2019, 2021, 2022).