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16:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Составы «Ак Барса» и «Авангарда» на пятый матч финала Востока Кубка Гагарина

Сегодня, 9 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» «Ак Барс» сыграет с «Авангардом» в пятом матче серии финала Восточной конференции плей-офф КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Игра начнётся в 17:00 мск.

Стали известны составы команд на сегодняшний матч.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, казанцы смогли добыть две победы в Омске и находятся в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, ведя в серии 3−1.

В сезонной серии между командами четыре победы одержали хоккеисты «Ак Барса», две победы на счету «Авангарда». Команды в третий раз подряд встречаются между собой в плей-офф. Всего в КХЛ эти команды играли между собой шесть раз на разных стадиях Кубка Гагарина. Последние три серии остались за омичами. Всего в этом противостоянии в плей-офф КХЛ счёт равный — 3−3.

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