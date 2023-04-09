Составы «Ак Барса» и «Авангарда» на пятый матч финала Востока Кубка Гагарина

В сезонной серии между командами четыре победы одержали хоккеисты «Ак Барса», две победы на счету «Авангарда». Команды в третий раз подряд встречаются между собой в плей-офф. Всего в КХЛ эти команды играли между собой шесть раз на разных стадиях Кубка Гагарина. Последние три серии остались за омичами. Всего в этом противостоянии в плей-офф КХЛ счёт равный — 3−3.