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20:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» стал первым финалистом плей-офф КХЛ

КАЗАНЬ, 9 апр — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» стал первым финалистом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23, обыграв в полуфинальной серии омский «Авангард».

Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

Пятая встреча серии финала плей-офф Восточной конференции, прошедшая в Казани, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0). У «Ак Барса» забили Дмитрий Юдин (41-я минута), Кирилл Адамчук (53) и Вадим Шипачев (68). В составе «Авангарда» отличились Алексей Береглазов (6) и Рид Буше (16).

В концовке третьего периода матч-штраф после участия в потасовке получил защитник «Авангарда» Виктор Сведберг.

Казанская команда выиграла серию до четырех побед со счетом 4−1. «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина встретится с победителем пары СКА — ЦСКА (счет в серии — 2−2).

Ак Барс
3:2ОТ
0:2, 0:0, 2:0
Авангард
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