«Ак Барс» стал первым финалистом плей-офф КХЛ

Пятая встреча серии финала плей-офф Восточной конференции, прошедшая в Казани, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0). У «Ак Барса» забили Дмитрий Юдин (41-я минута), Кирилл Адамчук (53) и Вадим Шипачев (68). В составе «Авангарда» отличились Алексей Береглазов (6) и Рид Буше (16).

В концовке третьего периода матч-штраф после участия в потасовке получил защитник «Авангарда» Виктор Сведберг.