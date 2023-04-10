Минское «Динамо» объявило об уходе канадца Вудкрофта с поста главного тренера
Контракт Крэйга Вудкрофта истекает 30 апреля.
Контракт Крэйга Вудкрофта истекает 30 апреля.
ТАСС, 10 апреля. Канадец Крэйг Вудкрофт покинет пост главного тренера минского хоккейного клуба «Динамо». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба минчан.
Контракт Вудкрофта истекает 30 апреля, канадец был главным тренером команды с 2019 года и провел 303 матча во главе минчан, что является рекордом клуба. В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло восьмое место в Западной конференции регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В первом раунде плей-офф минчане уступили петербургскому СКА со счетом 2−4 в серии. С 2019 года он является главным тренером сборной Белоруссии.
Вудкрофту 53 года, он также был главным тренером «Динамо» в сезоне-2016/17, тогда команда заняла восьмое место в Западной конференции и в первом раунде плей-офф уступила ярославскому «Локомотиву» (1−4). Ранее он тренировал германский «Адлер Мангейм» и швейцарский клуб «Женева-Серветт». В период игровой карьеры Вудкрофт выступал за германские «Кёльнер Хайе», «Франкфурт Лайонс», итальянский «Милано» и шведский «Линчёпинг». Вудкрофт также работал тренером по развитию в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» и директором лагеря развития новичков в «Нэшвилле».