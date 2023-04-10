Минское «Динамо» объявило об уходе канадца Вудкрофта с поста главного тренера

Контракт Вудкрофта истекает 30 апреля, канадец был главным тренером команды с 2019 года и провел 303 матча во главе минчан, что является рекордом клуба. В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло восьмое место в Западной конференции регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В первом раунде плей-офф минчане уступили петербургскому СКА со счетом 2−4 в серии. С 2019 года он является главным тренером сборной Белоруссии.

Вудкрофту 53 года, он также был главным тренером «Динамо» в сезоне-2016/17, тогда команда заняла восьмое место в Западной конференции и в первом раунде плей-офф уступила ярославскому «Локомотиву» (1−4). Ранее он тренировал германский «Адлер Мангейм» и швейцарский клуб «Женева-Серветт». В период игровой карьеры Вудкрофт выступал за германские «Кёльнер Хайе», «Франкфурт Лайонс», итальянский «Милано» и шведский «Линчёпинг». Вудкрофт также работал тренером по развитию в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» и директором лагеря развития новичков в «Нэшвилле».