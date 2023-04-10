Дмитрий Басков: Крэйг нашел химию, при которой раскрывалась молодежь, но пришло время добавить команде новой энергии

«Именно с приходом Вудкрофта “Динамо” сместило вектор с попыток собрать у себя исключительно белорусскую дрим-тим на привлечение и развитие молодых белорусов. Крэйг действительно нашел химию, при которой наша молодежь раскрывалась и впоследствии становилась лидерами команды: Шарангович, Усов, Соловьев, Колосов, Протас, Колячонок, Пинчук — эти ребята заиграли на достаточно высоком уровне именно в период работы Вудкрофта.



Но, даже несмотря на то, что и выбранная стратегия показала свою эффективность, и “Динамо” удалось выйти в плей-офф три года подряд, уверен, что пришло время добавить команде новой энергии.



Возможно, новый тренер даст клубу именно тот импульс, который и сама команда, и многочисленные болельщики заслуживают давно», — приводит слова Баскова пресс-служба ФХБ.