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12:22 (мск), источник: Прессбол

Дмитрий Басков: Крэйг нашел химию, при которой раскрывалась молодежь, но пришло время добавить команде новой энергии

Экс-глава ФХБ Дмитрий Басков подвел итоги работы Крэйга Вудкрофта, покидающего пост главного тренера минского «Динамо», на протяжении последних сезонов.

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Источник: РИА "Новости"

«Именно с приходом Вудкрофта “Динамо” сместило вектор с попыток собрать у себя исключительно белорусскую дрим-тим на привлечение и развитие молодых белорусов. Крэйг действительно нашел химию, при которой наша молодежь раскрывалась и впоследствии становилась лидерами команды: Шарангович, Усов, Соловьев, Колосов, Протас, Колячонок, Пинчук — эти ребята заиграли на достаточно высоком уровне именно в период работы Вудкрофта.

Но, даже несмотря на то, что и выбранная стратегия показала свою эффективность, и “Динамо” удалось выйти в плей-офф три года подряд, уверен, что пришло время добавить команде новой энергии.

Возможно, новый тренер даст клубу именно тот импульс, который и сама команда, и многочисленные болельщики заслуживают давно», — приводит слова Баскова пресс-служба ФХБ.

В 2021 году Дмитрий Басков был дисквалифицирован и отстранен от любой хоккейной деятельности на пять лет по решению ИИХФ. Его дисквалификация завершается 9 сентября 2026 года.

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